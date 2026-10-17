«Venid a por mí, acabo de matar a mi mujer a puñaladas»: detenido en Palma por intentar asesinar a su pareja

Una mujer de 57 años y nacionalidad ucraniana se encuentra herida grave tras ser apuñalada presuntamente por su pareja, un hombre español de 61 años, en una vivienda de Palma. El arrestado llamó a la Policía Local después de la agresión, convencido de que había acabado con la vida de la víctima. «Venid a por mí, acabo de matar a mi mujer a puñaladas», relató a la central policial. La mujer tuvo que ser operada de urgencia en el hospital Son Espases.

El detenido contaba, según fuentes próximas al caso, con antecedentes por malos tratos a otras mujeres y era descrito como una persona violenta. Sin embargo, la víctima de este último episodio no estaba incluida en el sistema VioGén, la herramienta policial de seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género.

La agresión tuvo lugar este viernes, poco antes de las 22.00 horas, en un piso de la calle Arxiduc Lluís Salvador de Palma. La intervención policial se puso en marcha después de que el propio sospechoso telefoneara al 092 para comunicar que había apuñalado a su pareja y que creía haberla matado. Según la información conocida sobre el caso, durante la llamada pidió que los agentes acudieran al lugar.

Varias patrullas de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional se desplazaron hasta el domicilio, junto con una ambulancia del SAMU 061. En el interior encontraron al hombre y a la mujer gravemente herida, que presentaba numerosas lesiones y había perdido una cantidad considerable de sangre.

Las primeras pesquisas a las que ha tenido acceso OKBALEARES apuntan a que el ataque se produjo después de una discusión entre la pareja. El presunto agresor habría asestado varias puñaladas a la mujer en el abdomen y los brazos, provocándole heridas de extrema gravedad.

Los sanitarios atendieron a la víctima en el mismo inmueble y lograron estabilizarla antes de trasladarla de urgencia al hospital Son Espases, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. Su estado fue calificado de grave.

El hombre, de 61 años y recientemente jubilado, fue detenido por los agentes y trasladado a dependencias policiales. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias que precedieron a la agresión.

La ausencia de la mujer en el sistema VioGén cobra especial relevancia a raíz de los antecedentes que se atribuyen al arrestado. No obstante, la investigación deberá aclarar qué información constaba previamente sobre el hombre y si existían denuncias o actuaciones policiales relacionadas con esta pareja.