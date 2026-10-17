Palma premia la valentía y el sacrificio de sus policías y reconoce el civismo ciudadano

La Policía Local de Palma ha celebrado este viernes su Diada en la plaza Major, con un acto institucional en el que se han entregado diversos reconocimientos a agentes, miembros de otros cuerpos de seguridad y personas que han contribuido a mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia en Palma.

La celebración ha contado con la presencia de representantes de instituciones civiles y militares, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y regidores de la corporación municipal. El regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Llorenç Bauzá, y el jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró, han inaugurado la ceremonia con sus respectivas intervenciones.

Durante el acto, los policías jubilados este año han recibido un diploma, mientras que los agentes que han cumplido 30 años de servicio han sido distinguidos con la medalla al mérito policial con distintivo blanco. Asimismo, se ha reconocido con el distintivo azul a aquellos que han protagonizado actuaciones destacadas por su valentía y sacrificio en la defensa y protección de las personas.

La jornada también ha servido para entregar la cruz al mérito policial con distintivo blanco a integrantes de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, instituciones y organismos que han colaborado en la mejora de la seguridad ciudadana, incluidos funcionarios de distintos departamentos municipales.

Entre los homenajeados también ha figurado Radouane Azzouzi, reconocido por un hallazgo de especial relevancia y por demostrar una actitud ejemplar de civismo y colaboración ciudadana. Este reconocimiento ha puesto de relieve la contribución de personas y colectivos que ayudan a hacer de Palma una ciudad más respetuosa y acogedora.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha sido el encargado de clausurar la Diada. Durante su intervención, ha destacado que la jornada representa una oportunidad para agradecer el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de quienes forman parte de la Policía Local.

Martínez ha subrayado la importancia de contar con profesionales preparados y comprometidos, así como con una institución que les proporcione los medios necesarios y apueste por su formación permanente para responder a las necesidades de la ciudad.

Además, ha defendido la necesidad de adaptar la respuesta policial a la diversidad de situaciones que se producen en Palma, con el objetivo de avanzar hacia un municipio más seguro, mejorar la convivencia y aumentar la calidad de vida de sus habitantes.

El alcalde también ha trasladado su agradecimiento a los mandos, agentes y demás profesionales del cuerpo, así como a sus familiares y a los policías que prestaron servicio en etapas anteriores. Con este acto, Palma ha reconocido la labor de la Policía Local y la contribución de quienes, desde otros ámbitos, colaboran en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.