Un conductor borracho provoca un violento accidente frontal al circular en sentido contrario en Palma y manda a una familia al hospital

Un conductor de origen brasileño que triplicaba la tasa permitida de alcohol provocó un violento choque frontal en Palma al circular en sentido contrario tras confundir la vía con una calle de sentido único. En el otro vehículo viajaban una madre y sus dos hijos de corta edad, quienes tuvieron que ser trasladados en ambulancia a un centro sanitario.

El grave accidente se produjo el pasado 3 de octubre, sobre las 21:15 horas, en el camí de Can Palou. La emergencia se activó cuando la Base del 092 recibió la llamada desesperada de una mujer en un estado de gran nerviosismo. En su alerta, la conductora informaba de una fuerte colisión entre dos turismos a la altura del número 20 de la citada vía, advirtiendo además con preocupación de que salía humo del motor de uno de los coches y que viajaba acompañada por sus dos hijos menores de edad.

Ante la gravedad del aviso, una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) se desplazó de inmediato al lugar para asegurar la zona y asistir a los afectados.

Según la inspección ocular realizada sobre la calzada y las manifestaciones recabadas en el atestado policial, el coche de la víctima circulaba correctamente por su carril en dirección a Es Pont d’Inca. En ese momento, la mujer observó cómo se aproximaba de frente otro turismo en trayectoria directa. El conductor responsable, que se dirigía hacia el camí Vell de Sineu, invadió el lado izquierdo de la calzada al creer erróneamente que la vía era de un único sentido de circulación. La presencia repentina de ambos vehículos en el mismo carril impidió que ninguno de los dos conductores tuviera tiempo de reacción para realizar maniobras de esquiva, desencadenando la violenta colisión.

Durante la intervención, los agentes de la UVAC constataron que el responsable presentaba síntomas evidentes de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Al someterlo a la prueba de etilometría, el hombre arrojó un resultado positivo de 0,75 mg/l de aire espirado, cifra que no solo triplica el límite administrativo permitido, sino que supera con creces el umbral penal. Por su parte, la conductora afectada dio negativo absoluto (0,0 mg/l).

Tras el impacto, la madre y sus dos hijos menores fueron trasladados en ambulancia a una clínica privada para someterse a una valoración facultativa. Mientras tanto, el conductor de 55 años quedó informado de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial, remitiéndose todas las diligencias al Tribunal de Instancia a través de la Sección de Instrucción de Guardia.

Por estos hechos, la Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra este hombre, de 55 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.