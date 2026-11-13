Otra más de Negueruela: critica la cesión de solares municipales para vivienda social en Palma cuando el PSOE no construyó ninguna en ocho años

Otra más del candidato socialista a la Alcaldía de Palma, Iago Negueruela: critica la cesión de solares municipales por el Ayuntamiento para hacer vivienda social a precio limitado cuando el PSOE no construyó ninguna en las dos pasadas legislaturas y en los ocho años que gobernó el Consistorio palmesano.

Pese a esta inacción total en materia de vivienda, el aún secretario general de los socialistas de la capital balear, el gobierno municipal ha cedido dos solares durante 75 años a empresas privadas, «que conseguirán un beneficio neto de casi 170 millones de euros, para construir viviendas de precio limitado con alquileres que llegarán hasta los 1.600 euros» ha asegurado, si bien los pisos de alquiler a precio limitado en Palma oscilan entre los 650 y los 1.055 euros, cantidad muy por debajo de la indicada por el también portavoz regional parlamentario socialista.

Negueruela ha subrayado que, a su juicio, el Consistorio habría regalado estos solares para que los promotores «pongan el precio que quieran» y que las viviendas que se construyan «no serán para la gente de aquí». Oculta el socialista el hecho de que, con la Ley de Vivienda aprobada por el Govern de Prohens, todas las viviendas con un mínimo de protección son para residentes con un mínimo de cinco años de empadronamiento.

Negueruela ha criticado la «inacción» del alcalde de Palma, Jaime Martínez, desde uno de los dos solares públicos que el Ayuntamiento de Palma ha regalado a promotores privados en Son Ferragut y que sigue vacío, según recoge un comunicado del PSOE.

«En julio de este año vino el alcalde a poner la primera piedra de esta promoción que, como veis, hoy no se ve ni la primera piedra porque ya hasta la vegetación ha cubierto lo que anunciaron. Es la constatación del fracaso de las políticas de vivienda de Martínez, no ha hecho nada en cuatro años», ha afirmado el socialista.

Hay que recordar que el Ayuntamiento ha impulsado y tiene en marcha un plan de choque que contempla la construcción de cerca de 2.000 viviendas de alquiler asequible que saldrán al mercado con un precio de alquiler ya citado de entre los 650 y 1.100 euros.

Después de disparar el precio de la vivienda durante las dos legislaturas que han gobernado en el Govern balear, Ayuntamiento de Palma y Consell de Mallorca, hasta hacer de la capital balear y del conjunto de las Islas la zona de España con el mercado inmobiliario más caro de toda España, la izquierda ha rechazado desde el primer instante la construcción de estos pisos sociales de alquiler a precio reducido.

Unas viviendas que serán edificadas por promotores en solares municipales en barrios de Palma y que un mínimo del 30% se debe destinar a jóvenes de hasta 35 años; un mínimo del 10%, a mayores de 65 años, y otro porcentaje igual a familias monoparentales.