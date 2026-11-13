Viola a su ex novia con discapacidad en una azotea de Palma tras saltarse la orden de alejamiento: piden 11 años de prisión

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este jueves a un hombre acusado de violar a su ex pareja, que tiene un reconocido grado de discapacidad y con la que tenía una orden de alejamiento, en la azotea de un edificio de Palma. El procesado se enfrenta a once años de prisión.

El escrito de la Fiscalía señala que el hombre ya contaba con antecedentes por haber incumplido medidas judiciales de este tipo y era plenamente consciente de las restricciones que pesaban sobre él. A pesar de ello, el 27 de junio de 2025 dio el primer paso al enviarle un mensaje a través de una aplicación móvil junto a una imagen vinculada a otro asunto judicial que tenían pendiente.

Dos días después, la insistencia fue a más. El acusado volvió a escribirle varios mensajes en los que se podían leer frases textuales como «CARI ME BOY POR LA», «CARI TE QUIERO», «CARI TE QUIERO Y MUHO» y «CARI COMO ESTAS». Además de estos textos, también intentó contactar con ella mediante una llamada de teléfono, aunque la mujer no llegó a responder.

El episodio más grave tuvo lugar, siempre según la versión de la Fiscalía, durante la madrugada del 30 de junio de 2025. Tras volver a ponerse en contacto con su ex pareja, ambos se vieron en un parque de la capital balear. Desde allí, se desplazaron hasta el edificio en el que vivía el acusado y subieron juntos a la azotea.

Una vez allí, el hombre comenzó a realizarle tocamientos sin su consentimiento. A continuación, le quitó la ropa y la agredió sexualmente sin utilizar preservativo, haciendo caso omiso a las repetidas súplicas de la mujer, que le pedía que parase. Tras consumar la agresión, el procesado abandonó la azotea. La víctima, que tiene reconocido un grado de discapacidad del 55%, quedó sumida en un profundo estado de aturdimiento y ansiedad. Ese mismo día, un juzgado ordenó el ingreso en prisión provisional del hombre.

Once años de prisión y 15.000 euros de indemnización

Por todo lo ocurrido, la Fiscalía atribuye al acusado dos delitos distintos y reclama un castigo ejemplar. Por el delito de violación pide diez años de cárcel, además de prohibirle acercarse o comunicarse con la víctima durante quince años. También solicita que, una vez salga de prisión, pase seis años bajo libertad vigilada y que quede inhabilitado durante quince años para ejercer cualquier trabajo que conlleve contacto habitual con menores de edad.

A esta pena se suma la petición de otro año de prisión por haberse saltado la orden de alejamiento y comunicación. En el plano económico, el Ministerio Público reclama que el acusado indemnice a la mujer con 15.000 euros para compensar los daños morales sufridos. Estas peticiones forman parte de las conclusiones provisionales de la acusación, por lo que será el tribunal el que deberá juzgar el caso y dictar una sentencia definitiva.