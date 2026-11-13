El hijo de ‘La Paca’ amenaza con tirar de la manta y señala al exalcalde socialista José Hila: «Debería estar en el banquillo»

Francisco Tomás Fernández Cortés, conocido como ‘El Ico’ e hijo de la histórica matriarca del narcotráfico balear, ‘La Paca’, ha lanzado un contundente mensaje público ante el juicio que tiene pendiente en el marco de la macrocausa de la Policía Local de Palma, conocida como la ‘operación Sancus’.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, reclama un acuerdo judicial y advierte de que, si finalmente se celebra la vista oral sin pacto, está dispuesto a tirar de la manta y provocar, según sus propias palabras, la apertura de nuevos procedimientos judiciales. Estas declaraciones las realiza tras salir de prisión por otros delitos cometidos.

Su advertencia tiene destinatarios concretos. El procesado se dirige a quienes considera responsables de su situación y asegura que hay personas que todavía no han tenido que responder ante la Justicia. Entre los nombres que pone sobre la mesa destaca el del exalcalde socialista de Palma, José Hila, a quien menciona expresamente y al que considera que también debería sentarse en el banquillo.

«Si me aprietan mucho voy a hablar de todo (…) ¿No os suena José Hila? José Hila era el antiguo alcalde del Ayuntamiento. Ese no está sentado en el banquillo, pero debería también estar sentado. Supuestamente», afirma Fernández Cortés en la grabación.

La mención directa al antiguo alcalde socialista constituye uno de los momentos más relevantes del vídeo. ‘El Ico’ introduce así el nombre de José Hila en sus advertencias sobre las supuestas responsabilidades que, a su juicio, quedaron fuera del procedimiento judicial. No obstante, sus declaraciones son un señalamiento personal y no acreditan la existencia de responsabilidad penal alguna por parte del ex alcalde.

El mensaje del hijo de ‘La Paca’ no se limita al ámbito político. También apunta directamente a mandos y superiores de la Policía Local de Palma, a quienes reprocha que, según su versión, conocieran determinados hechos y no actuaran para denunciarlos.

«Hubo policías superiores que estaban viendo el delito cómo se cometía, y no lo denunciaron», sostiene en el vídeo. Una acusación con la que pretende cuestionar la actuación de determinados responsables policiales y ampliar el foco de atención sobre las personas que, según él, habrían tenido conocimiento de las irregularidades investigadas.

El tono de advertencia se endurece cuando reclama un pacto a quienes identifica como personas situadas en los niveles superiores. «Por la cuenta que les trae a los que están arriba (…) que tengan un pacto conmigo porque si no van a acabar también sentados en el banquillo», manifiesta.

«Si entramos a juicio, este juicio va a abrir otros juicios más», insiste, dejando clara su intención de no limitar su defensa a responder por los hechos que se le atribuyen en el procedimiento pendiente. Según explica, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo para evitar más problemas judiciales, pero advierte de que su silencio no está garantizado si las partes no alcanzan un entendimiento.

En su intervención, Fernández Cortés también rechaza el papel de supuesto instigador que, según sostiene, se le habría atribuido. «Saben que yo no soy la cabeza. De hecho, hay condenado a uno por idear mi mentira; por lo tanto, si la ha ideado él, no la he ideado yo», asegura, utilizando esa condena como argumento para defender su versión de los acontecimientos.

El procesado afirma además que es consciente de que sus perfiles en redes sociales están siendo monitorizados y aprovecha la grabación para trasladar públicamente sus advertencias a quienes considera que conocen los entresijos de la causa.

El nombre de José Hila y las referencias a los mandos policiales elevan la dimensión pública de un mensaje que ‘El Ico’ presenta como un ultimátum antes de su próximo juicio. Por ahora, las manifestaciones difundidas en TikTok no constituyen pruebas de las acusaciones que formula ni acreditan la existencia de nuevos delitos o responsabilidades de las personas mencionadas. La cuestión estará en comprobar si las revelaciones que anuncia llegan a materializarse en actuaciones judiciales y si aportan elementos que puedan ser contrastados.