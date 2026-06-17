La Paca, a sus 71 años, vuelve a sentarse en el banquillo por vender droga en Son Banya

A sus 71 años, Francisca Cortés Picazo, conocida popularmente como La Paca y considerada durante años la matriarca de la droga en el poblado de Son Banya (Mallorca), se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Baleares por un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. La histórica narcotraficante se enfrenta a cinco años de cárcel y a una multa de 5.400 euros. Y es que según la Fiscalía, La Paca y otros 44 acusados se dedicaron a la venta a terceros de cocaína, heroína, MDMA, marihuana y hachís desde el mes de enero de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022. Según el Ministerio Público, los investigados conformaban una estructura extensa y estable destinada a potenciar la distribución de sustancias estupefacientes y ampliar su círculo de alcance. La fiscal sitúa en la cúspide de la trama a un hombre para quien reclama ocho años de cárcel.

Para el resto de procesados las penas oscilan entre los dos y los seis años de prisión y multas que superan en total los 18 millones de euros. Todos ellos han comparecido este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a una vista preliminar en la que las partes han propuesto las pruebas a practicar y han planteado algunas vulneraciones de derechos que la Sala, según ha avanzado, abordará en la fase de juicio. Los procesados declararán en último lugar en un juicio para el que todavía no hay fecha.

Cabe recordar que la causa deriva de la ‘Operación Origen’, que tuvo lugar a finales de marzo de 2022 cuando la Guardia Civil se desplegó por diversos municipios de Mallorca y de la Península y practicó medio centenar de registros.

Cabe recordar que hace pocos días se estrenó Mallorca confidencial, la nueva película dirigida por David Ilundain, que llegó a las salas de cine el pasado 29 de mayo. El largometraje está inspirado en el caso real de Francisca Cortés Picazo y sitúa en el centro de la trama al personaje de ‘La Chusa’, una versión ficcionada de la conocida matriarca de Son Banya, convertida en líder de un poblado que funciona como epicentro del narcotráfico isleño.

La protagonista está interpretada por Lolita Flores, mientras que el reparto también cuenta con Asia Ortega, Elena Furiase, Pep Tosar, Lorca Prada y Amín Hamada, además de Jordi Sánchez, entre otros. Rodada íntegramente en Mallorca y producida por la empresa local Cinètica, la película pasó por el Festival de Málaga y cuenta con la participación de Inicia Films, Radio Televisión Española (RTVE) y Movistar Plus.