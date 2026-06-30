‘El Ico’ accede con un cuchillo al Hospital Son Llàtzer para ajustar cuentas con un paciente de Urgencias

Palma ha vivido este martes un nuevo episodio de máxima tensión después de que Francisco Tomás Fernández, alias ‘El Ico’, accediera presuntamente armado con un cuchillo al área de Urgencias de Son Llàtzer con el objetivo de ajustar cuentas con un paciente que permanecía ingresado en el centro sanitario y que, según el hijo de ‘La Paca’, le debía un dinero.

Los hechos se produjeron en torno a las 11:15 horas de la mañana de este martes. Según la información a la que ha tenido acceso OKBaleares, el sospechoso consiguió entrar en el hospital tras manifestar que era familiar de un paciente que se encontraba en la zona de Urgencias, logrando así acceder al interior del servicio sin levantar sospechas en un primer momento.

Una vez dentro del hospital, ‘El Ico’ habría comenzado a buscar a un hombre con el que, supuestamente, mantenía una deuda económica pendiente. Según las mismas fuentes, el individuo portaba un cuchillo y su intención era ajustar cuentas con el paciente ingresado, una situación que provocó momentos de gran preocupación entre el personal sanitario, pacientes y acompañantes que se encontraban en ese momento en el servicio de Urgencias.

Durante el incidente, el sospechoso también habría proferido amenazas al personal sanitario, lo que motivó que los trabajadores activaran de inmediato el protocolo de seguridad y alertaran a la Policía Nacional. Antes de que las primeras patrullas llegaran al centro hospitalario, el individuo abandonó el recinto y consiguió huir. En un momento dado, se enfrentó a los vigilantes, que consiguieron contenerlo, pero en cuanto se enteró de que habían llamado a la Policía, salió huyendo.

A la llegada de los agentes, los policías se entrevistaron con los trabajadores afectados y varios testigos para reconstruir lo sucedido e iniciar la investigación. De forma paralela, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al sospechoso, con batidas en distintos puntos de Palma, especialmente en el poblado de Son Banya.

El hombre buscado es Francisco Tomás Fernández, conocido como ‘El Ico’ e hijo de la histórica matriarca de Son Banya, ‘La Paca’, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad por diversos antecedentes policiales. Cabe recordar que hace apenas unas semanas ‘El Ico’ ya fue detenido después de irrumpir en Son Llàtzer portando una pistola de fogueo, un suceso que también generó una importante movilización policial.

Asimismo, hace escasos días volvió a ser arrestado como presunto autor del robo de un patinete a varios jóvenes en la zona de Es Rafal, donde, presuntamente, utilizó un arma para intimidar a las víctimas. Tras ser puesto a disposición judicial por estos hechos, el juez decretó su libertad con cargos.

La investigación continúa abierta y la Policía Nacional mantiene activo el dispositivo para localizar a ‘El Ico’ y esclarecer por completo este nuevo incidente. Lo extraño de esta situación es que los jueces, a pesar de la reincidencia y peligrosidad del acusado, tras pasar a disposición judicial lo dejan en libertad con cargos.