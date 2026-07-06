‘El Ico’, hijo de la histórica narcotraficante ‘La Paca’, irrumpe con su madre en Son Banya y apuñala a un vendedor
Francisco Tomás Fernández Cortés ha sido detenido por tercera vez en menos de un mes
Francisco Tomás Fernández Cortés, alias El Ico y conocido por ser hijo de la histórica narcotraficante La Paca, ha sido detenido por la Policía Nacional por tercera vez en menos de un mes. En esta ocasión, se le acusa de apuñalar a un hombre y cortarle el pelo a una mujer con un cuchillo.
El incidente ocurrió la tarde del pasado domingo. El Ico, acompañado por su madre, irrumpió en el poblado de Son Banya y protagonizó un altercado con una pareja por motivos que aún se desconocen. Durante la disputa, el sospechoso apuñaló al hombre. Posteriormente, agarró a la mujer por las piernas, la arrastró hacia él y, tras sujetarla por el cabello, le cortó varios mechones con el arma blanca.
La agresión dejó al hombre con cortes en la oreja izquierda y una contusión en el ojo, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario cercano.
Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron a Son Banya. Tanto las víctimas como diversos testigos presenciales identificaron unánimemente a El Ico como el agresor.
Tras realizar las primeras pesquisas, los agentes localizaron al hijo de Francisca Cortés Picazo en su vivienda, ubicada en la zona de S’Hostalot. Al ser interrogado por los policías, admitió haber acudido al poblado a comprar droga y haber mantenido una pelea con el vendedor, pero negó haber utilizado un cuchillo durante el enfrentamiento.
Al consultar las bases de datos policiales, los agentes comprobaron que a ‘El Ico’ se le había notificado días atrás una orden de alejamiento en vigor que le prohibía la entrada a Son Banya.
Por todo ello, se le comunicó su detención como presunto autor de un delito de lesiones y otro de quebrantamiento de medida cautelar. En ese momento, el hombre intentó darse a la fuga a pie, pero los agentes lograron interceptarlo a los pocos metros y lo trasladaron a las dependencias policiales.
Cabe recordar que El Ico ya fue detenido a inicios del pasado mes de junio por irrumpir en Son Llàtzer portando un arma de fuego y en un gran estado de agitación, gritando repetidamente frases como «me voy a pegar un tiro», mientras exhibía la pistola de forma intimidatoria.
La segunda detención se produjo a finales de junio después de que accediera armado con un cuchillo al área de Urgencias de Son Llàtzer con el objetivo de ajustar cuentas con un paciente que permanecía ingresado en el centro sanitario y que, según el hijo de La Paca, le debía un dinero.