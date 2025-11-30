Desmantelado en Palma un punto de venta de droga al que acudían clientes menores de edad

La Policía Nacional ha irrumpido en una vivienda del barrio palmesano de Es Fortí que estaba siendo utilizada como punto de venta de diferentes tipo de droga como tusi y hachís y a la que acudían clientes menores de edad. En el operativo se han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Todo arrancó cuando la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional recibió varias informaciones anónimas que alertaban que en Es Fortí podría haber un punto de venta de droga. Tras ello, el Grupo II de Estupefacientes inició la investigación.

Rápidamente, los agentes descubrieron el domicilio en cuestión y comprobaron que acudían compradores de sustancias estupefacientes, algunos de ellos menores de edad, al interior de la vivienda y abandonaban posteriormente el lugar. La venta, además, también se hacía en la calle, por la modalidad bajo pedido.

Con todos los hechos más que probados, la Policía Nacional llevó a cabo el pasado jueves por la tarde una entrada y registro en el domicilio utilizado como punto de venta, logrando la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Durante el registro llegaron a entrar tres menores a comprar sustancias estupefacientes. Tras identificarlos, se entregaron los mismos a su progenitores. Asimismo, se intervinieron dinero en efectivo, así como diversas cantidades de tusi y hachís, además de diversos útiles para la preparación de monodosis.

La Policía Nacional ha recordado a través de una nota de prensa que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo [email protected] o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello.

También se puede deunciar directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.