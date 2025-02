La cuenta «abusos Baleares» causa una semana critica para la izquierda

La cuenta de Instagram @abusos_baleares ha causado una semana crítica en la izquierda del Archipiélago a raíz de las denuncias anónimas publicadas en las que se señala a políticos de partidos de izquierdas, tanto del Govern balear como del Ayuntamiento de Palma.

Todo comenzó este martes con el caso de Juanjo Martínez, ex candidato del partido político Sumar, al que acusan de ser un auténtico depredador sexual que practicaba la «afiliación vaginal» con las mujeres de la formación con la impunidad y protección que le otorgaba el propio partido, según cuentas las víctimas.

La cuenta de Instagram @abusos_baleares ha sido la encargada de sacar a la luz el comportamiento de este político de izquierdas y, las denunciantes aseguran que Martínez es un «cerdo» y un «miserable» que se aprovechaba de las víctimas con su «trato degradante y vejatorio en terreno íntimo». Otro usuario lo tacha de «narcisista de manual que se cree sus propias mentiras y manipula para conseguir lo que quiere: sexo y poder».

A las pocas horas publicarse la noticia Podemos tomó la decisión de fulminar a Juanjo Martínez, el dirigente vinculado a las múltiples denuncias por abusos sexuales publicadas de manera anónima en Instagram. Martínez fue cesado como representante de la formación morada en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma, aunque sigue siendo el coordinador general de Izquierda Unida en Baleares.

Por su parte, Juanjo Martínez emitió un comunicado en el que sostiene que «la información inicialmente revelada de forma anónima es absolutamente falsa con respecto a mi persona», explica. «El punto de mira y la concreción hacia mí han sido materializados por Lucía Muñoz, actual coordinadora de Podemos Baleares», añade.

Juanjo Martínez incide en el texto en que «no ha llegado ninguna denuncia a Izquierda Unida de las Islas Baleares de forma interna que pueda vincularme con actitudes contrarias a la igualdad de las personas». Y aprovecha para desmentir la existencia de expedientes internos dentro de la organización en su contra.

Casos en el Govern y Ayuntamiento

El miércoles salió a la luz un nuevo escándalo sexual en la izquierda balear. La cuenta de Instagram @abusos_baleares ha lanzó entonces nuevas acusaciones de manera anónima contra varios políticos de izquierda en las Islas, esta vez contra dirigentes de ámbito autonómico y local. Aunque todavía no ha trascendido ningún nombre, las denuncias podrían salpicar a dirigentes del PSOE y los independentistas de Més per Mallorca.

Las denuncias relatan cómo varios dirigentes de izquierdas acosaban sexualmente a mujeres de manera impune y con la protección de muchos compañeros de partido. «Acosó a una alcaldesa en un concierto y todo el entorno lo tapó. Todo el partido sabe de su comportamiento», explica la denuncia que se refiere a un «político de izquierdas del Govern de origen peninsular».

Sobre este mismo dirigente, la denunciante asegura que tenía un comportamiento «narcisista y misógino» que «aprovechaba su ideología basada en el sindicalismo para seducir a compañeras de trabajo y partido». Sin embargo, el relato anónimo explica que si este dirigente «no consigue lo que quiere explota en ataques incontrolables de ira, incluso en público».

Por otra parte, la cuenta de Instagram también recoge otra denuncia, esta vez acusando a un ex político de izquierdas del Ayuntamiento de Palma. En esta ocasión la denunciante asegura que son más de diez las mujeres que sabían del comportamiento del ex dirigente palmesano y que no actuaron y taparon los hechos. «Este señor lo ha sido todo en el Ayuntamiento de Palma», asegura en la publicación.

Apesteguia: «Se intuyen las acusaciones»

«Yo las he leído y se intuyen las acusaciones, aunque no hay una acusación directa». Así respondió el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament balear, Lluís Apesteguia, tras ser preguntado por OKDIARIO acerca de las denuncias anónimas vertidas en el perfil de Instagram abusos_baleares y en las que se señala a un político de izquierdas «procedente de la Península» y a un ex político del Ayuntamiento de Palma «que lo ha sido todo» en el Consistorio palmesano».

Negueruela no responde y huye

OKDIARIO preguntó acerca de la misma cuestión al portavoz del PSOE de Baleares, Iago Negueruela, quien se negó a pronunciarse sobre las nuevas denuncias anónimas sobre abuso sexual que apuntan a dirigentes de su partido y de los independentistas de Més per Mallorca. «Le voy a decir lo de siempre, no le contestaré. Mantengo la posición que tiene mi formación política frente a su medio», afirmó el ex conseller del Govern balear que presidía Francina Armengol. Iago Negueruela no admitió más preguntas en su comparecencia en el Parlament balear y huyó de la rueda de prensa.

En una publicación de X, el que fuese concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma Rodrigo Romero se muestra muy duro con el comportamiento de Negueruela, al que le espeta que «lo de Iago Negueruela se llama ‘tener cola de paja’. Muchas personas que leyeron las denuncias sobre acosos intuimos quienes son los presuntos. Espero que las afectadas denuncien cuanto antes y partidos como PSIB-PSOE depuren sus órganos».