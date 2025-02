«Yo las he leído y se intuyen las acusaciones, aunque no hay una acusación directa». Así ha iniciado su comparecencia en la Junta de Portavoces de este miércoles el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament balear, Lluís Apesteguia, quien ha sido preguntado por OKDIARIO acerca de las denuncias anónimas vertidas en el perfil de Instagram abusos_baleares y en las que se señala a un político de izquierdas «procedente de la Península» y a un ex político del Ayuntamiento de Palma «que lo ha sido todo» en el Consistorio palmesano».

«Por lo que toca a Més per Mallorca, por lo que me responsabilizo, existen los protocolos previstos en casos de violencia machista o indicios de la misma dentro del partido y también canales seguros de denuncia, y que siguen a disposición de toda la militancia», ha incidido Apesteguia.

Cuestionado por si conoce a los políticos a los que se acusa de ser presuntos acosadores sexuales, Apesteguia ha respondido: «No he presenciado ningún hecho denunciable. Mi corresponsabilidad es acompañar a las víctimas para que denuncien cuando ellas lo consideren y tengan espacios seguros para denunciarlo y se asuman todas las responsabilidades que de ello deriven», ha explicado.

El coordinador de Més per Mallorca también se ha referido a la aparición en la red social Instagram del perfil abusos_baleares. «Nos plantean un nuevo reto, una inmensa responsabilidad y también una gran oportunidad para que las personas que tengan actitudes machistas tengan miedo. Que el miedo cambie de bando es bueno», ha manifestado.

Preguntado acerca de si denunciaría los hechos en el caso de tener constancia de ello, Apesteguia ha contestado: «Sí, aunque no soy la persona más adecuada. Si yo fuese testigo de los hechos acompañaría a la víctima para que se sintiese respaldada para realizar las denuncias que creyese que debe llevar a cabo. Es importante acompañar a la víctima en estos casos».

Escándalo sexual en la izquierda de Baleares

Nuevo escándalo sexual en la izquierda balear. La cuenta de Instagram @abusos_baleares ha lanzado este martes nuevas acusaciones de manera anónima contra varios políticos de izquierda en las Islas, esta vez contra dirigentes de ámbito autonómico y local. Aunque todavía no ha trascendido ningún nombre, las denuncias podrían salpicar a dirigentes del PSOE y los independentistas de Més per Mallorca.

Las denuncias relatan cómo varios dirigentes de izquierdas acosaban sexualmente a mujeres de manera impune y con la protección de muchos compañeros de partido. «Acosó a una alcaldesa en un concierto y todo el entorno lo tapó. Todo el partido sabe de su comportamiento», explica la denuncia que se refiere a un «político de izquierdas del Govern de origen peninsular».

Sobre este mismo dirigente, la denunciante asegura que tenía un comportamiento «narcisista y misógino» que «aprovechaba su ideología basada en el sindicalismo para seducir a compañeras de trabajo y partido». Sin embargo, el relato anónimo explica que si este dirigente «no consigue lo que quiere explota en ataques incontrolables de ira, incluso en público».

«Grita, veja, miente, manipula, es infiel, maltrata, y cuando ya no le sirves o lo rechazas te aparta laboralmente», aseguran las denunciantes, quienes también afirman que este dirigente de «amenazar con hundirte cuando ya no quieres verle más». «Te dice que estás loca, que sexualmente y físicamente no vales nada y luego te llama insistentemente enviando whatsapps de manera compulsiva».

Haciendo referencia a las nuevas acusaciones de la cuenta de Instagram @abusos_baleares, algunos usuarios de la red social X (antiguo Twitter) ya manifiestan que «cuesta creer que en su partido (@psibpsoe) no se tomaran cartas en el asunto cuando es vox populi. @F_Armengol debió apartarlo ya hace tiempo. La descripción es inconfundible».