Cornuda y apaleada en Palma: con un pie en la cárcel por husmear el móvil de su pareja, descubrir su infidelidad y difundir sus mensajes

Una infidelidad descubierta a través de las redes sociales ha terminado con una mujer detenida en Palma. Lo que comenzó como un conflicto sentimental acabó convirtiéndose en un procedimiento policial por un presunto delito de revelación de secretos. La sospechosa habría accedido sin autorización al perfil personal de su pareja, descubierto que mantenía una relación con una amiga común y difundido posteriormente capturas de sus conversaciones privadas.

Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre en la capital balear. Según la investigación de la Policía Nacional, la mujer aprovechó que tenía acceso a una tableta electrónica propiedad de su compañero sentimental para entrar en su cuenta de una red social. Lo habría hecho sin contar con el consentimiento de su pareja, accediendo así a comunicaciones pertenecientes a su ámbito más íntimo.

Fue entonces cuando descubrió que el hombre mantenía desde hacía varios meses una relación sentimental paralela con una amiga común. Sin embargo, la mujer no se habría limitado a comprobar la supuesta infidelidad. Tras acceder a los mensajes, realizó varias capturas de pantalla de las conversaciones privadas y de otros contenidos íntimos y las remitió a un miembro de la familia de su pareja.

La difusión de esas comunicaciones fue precisamente uno de los elementos que acabaron colocando a la mujer en el punto de mira de los investigadores. La denuncia presentada permitió que el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro de la Policía Nacional se hiciera cargo de las pesquisas.

Los agentes realizaron diferentes comprobaciones técnicas y diligencias para reconstruir lo sucedido, verificar cómo se había producido el acceso a la cuenta y determinar la identidad de la presunta responsable. Finalmente, el pasado jueves, la investigación culminó con la detención de la mujer como presunta autora de un delito de revelación de secretos.

Los abogados Tania Siquier y Óscar Navarro consideran que los hechos podrían encajar en un delito de revelación de secretos, con especial relevancia por la posterior difusión de los mensajes privados.

Los letrados advierten de que acceder a las comunicaciones digitales de otra persona sin su autorización no constituye una simple discusión de pareja. Se trata de una conducta que puede tener consecuencias penales, incluso cuando quien accede a la información es el compañero sentimental de la persona afectada.

En este caso, además, no solo habría existido un acceso no consentido a una cuenta personal, sino también la extracción y posterior comunicación de conversaciones privadas a terceras personas. Una circunstancia que podría agravar las consecuencias jurídicas de la conducta, dependiendo de los hechos que finalmente se acrediten y de su calificación judicial.

La paradoja del caso es que la presunta infidelidad que habría descubierto la mujer terminó dando paso a una investigación sobre su propio comportamiento. Una historia en la que el conflicto sentimental ha acabado en comisaría y con una detención por un posible delito contra la intimidad.

Por el momento, la mujer figura como presunta autora de un delito de revelación de secretos y deberá responder, en su caso, ante la Justicia. La detención no supone una condena y será la autoridad judicial la que determine las posibles responsabilidades penales.