El Consell de Mallorca habilita todas las plazas de sus albergues para los ‘sintecho’ por la ola de frío

El Consell de Mallorca, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), ha habilitado todas las plazas de sus albergues de acogida para las personas sintecho que pernoctan en la calle ante la ola de frío de estos días. La institución insular ha activado el protocolo de emergencia especial, que se pone en funcionamiento ante condiciones climatológicas adversas o una bajada significativa de las temperaturas, como es el caso que estamos viviendo estos días.

El protocolo de emergencia especial tiene como principal objetivo que todas aquellas personas que pernoctan en la calle de forma habitual y quieran acceder a uno de los centros de la Xarxa d’Inclusió puedan hacerlo. Habitualmente se activa cuando la Agencia Estatal de Meteorología de las Islas Baleares prevé temperaturas nocturnas por debajo de los 6 grados o fenómenos adversos como lluvia o viento.

La Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES), junto con el Equipo de Valoración (ambos servicios integrados en la Xarxa d’Inclusió), activan este protocolo especial que permanece operativo hasta que las condiciones meteorológicas mejoran y la sensación térmica es menos fría.

Durante el tiempo que se mantiene activo el protocolo, que se coordina también con los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma, no se tienen en cuenta los requisitos mínimos necesarios para acceder a cada uno de los centros de acogida en condiciones meteorológicas normales. Además, y en caso de que sea necesario, se incrementa el número de plazas habituales de los diferentes albergues que forman la Xarxa.

Si tomamos como referencia los últimos ocho años, el número de personas que pernoctan al raso o en un asentamientos chabolistas en Palma se ha triplicado: en 2015 eran 135 y ahora son más de 400, todo un indicativo del incremento de la pobreza que se ha producido en Palma estos años acrecentada por la pasada pandemia de la Covid.

Asimismo, la UMES, servicio del IMAS gestionado por Cruz Roja, amplía su horario de atención nocturna, de las 20.00 a las 03.00 horas (ante su horario habitual de las 22.00 a las 02.00h). También se intensifican los esfuerzos para localizar y convencer las personas que viven en la calle para que accedan a acudir a alguno de estos centros y se refuerza el reparto de mantas, bebidas calientes y el servicio de acompañamiento y seguimiento a las personas usuarias.

La Xarxa d’Inclusió Social del Consell de Mallorca es el conjunto de programas y servicios que se gestionan desde el IMAS para atender la población en situación de exclusión social o riesgo de exclusión.

Los recursos residenciales que forman parte de la Xarxa y se ven afectados por el protocolo de emergencia son: el centro de primera acogida de Ca l’Ardiaca, centro de baja exigencia, dirigido a cualquier persona en situación de exclusión social; sa Placeta, dirigido a personas en situación de exclusión social y centrada en la atención a personas con problemas de politoxicomania activa o en proceso de deshabituación; Casa de Familia, para personas en situación de exclusión social, pero con problemática de toxicomanía alcohólica con o sin posibilidades de reinserción social; Ca’ls Agustins, Ruberts y el albergue de Manacor, dirigido a usuarios sin hogar, pero sin ningún tipo de toxicomanía activa.

La Xarxa se completa con la UMES, el servicio de emergencia social, tanto nocturno como diurno que da atención directa a los usuarios que viven en la calle y el equipo de valoración, que tiene como principal función valorar, derivar, y hacer el seguimiento de los usuarios de la Xarxa.

Además, la Xarxa dispone otros servicios no residenciales el funcionamiento de las cuales no se ve afectado por la situación de emergencia y que tienen como principal objetivo dar acompañamiento para la inserción sociolaboral a personas en riesgo de exclusión u otros más específicos para ex reclusos en situación de exclusión social.