El conductor kamikaze de Cala Rajada: «Cuando vi a los policías me asusté mucho y le di gas»

Sebastià tuvo una madrugada complicada en Cala Rajada, Capdepera. Después de acabar detenido tras sembrar el caos con su coche por las calles de la localidad, yendo a más de 130 kilómetros por hora en dirección contraria y derrapando deliberadamente mientras le perseguía un coche de Policía Local, el conductor ha querido dar su versión sobre lo ocurrido a OKBALEARES. «Cuando vi a los policías me asusté mucho y le di gas», asegura.

El varón, mallorquín de 35 años, salió de fiesta esa noche en la discoteca La Santa hasta pasadas las 4:30 horas, donde admite que se bebió seis cervezas. Al entrar en su vehículo, un Renault de color azul, observó a los policías y entró en pánico. «Hace un mes que había salido de la cárcel y me asusté mucho», afirma a este digital.

Sebastià cuenta que, una vez con el coche parado frente a la discoteca, un portero del local de ocio le intentó sacar de mala manera junto con varios agentes, a quienes les acusa de abuso policial. «Me estrangularon, me dejaron sin respiración y me dejaron el ojo morado», afirma.

Según la versión de la patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Capdepera, fue el conductor, que desprendía un fuerte olor a alcohol, el que opuso una férrea resistencia en el momento del arresto y agredió a los policías con golpes en las rodillas y en los brazos.

El hombre cuenta con antecedentes penales pero asegura que «jamás en casi 20 años que llevo conduciendo me había pasado nada». Además, explica que no se negó en ningún momento a someterse a las pruebas de alcohol. «En ningún momento me lo pidieron».

El vídeo de los hechos fue publicado por OKBALEARES el pasado lunes y se puede ver al conductor huyendo de la policía marcha atrás por la calle Elionor Servera de Cala Rajada. Antes, el varón se adentró por diversas calles en dirección contraria y derrapando de manera deliberada. Por momentos, el hombre alcanzó los 130 kilómetros por hora en vías limitadas a 50. Los policías locales iniciaron una persecución que duró unos 15 minutos.

Cuando se quedó sin opción de escapar de los agentes, se vio obligado a ir marcha atrás con su coche un tramo de 500 metros e invadió parte de la acera en la que iban peatones, que tuvieron que apartarse para no ser arrollados. Finalmente, el conductor detuvo el vehículo de manera brusca frente a la discoteca La Santa.

Por estos hechos, el varón fue arrestado por los delitos de conducción temeraria, atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad.