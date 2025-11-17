Persecución de película: un conductor circula a 130 km/h drogado y borracho por las calles de Cala Rajada

Cala Rajada fue en la madrugada de este domingo el escenario de una persecución policial de película. Tras una noche de fiesta y alcohol, un hombre de origen español y de 35 años de edad sembró el caos al volante de su Renault conduciendo a gran velocidad y en dirección contraria por las calles de la localidad mallorquina.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 4:30 horas de la madrugada por las inmediaciones de la discoteca La Santa. Una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Capdepera se percató de que un varón, que cuenta con antecedentes penales, estaba conduciendo a altas velocidades y en dirección prohibida.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor empezó a huir adentrándose por diversas calles en dirección contraria y derrapando de manera deliberada. Por momentos, el hombre alcanzó los 130 kilómetros por hora en vías limitadas a 50. Los policías locales iniciaron una persecución que duró unos 15 minutos.

Tal y como se puede ver en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, el momento más surrealista de la noche fue cuando el conductor, ya sin ninguna opción de escapar de los agentes, se vio obligado a ir marcha atrás con su coche un tramo de 500 metros e invadió parte de la acera en la que iban peatones, que tuvieron que apartarse para no ser arrollados. Finalmente, el conductor detuvo el vehículo de manera brusca frente a la discoteca ya mencionada, en la calle Elionor Servera.

En este momento, los agentes de la Policía Local de Capdepera sacaron al varón del vehículo, que desprendía un fuerte olor a alcohol y estaba bajo los efectos de la drogas, y procedieron a su detención. Sin embargo, el hombre opuso una férrea resistencia en todo momento y agredió a los policías con golpes en las rodillas y en los brazos. También se negó a someterse a las pruebas de alcohol.

Por estos hechos, el varón fue arrestado por los delitos de conducción temeraria, atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad.