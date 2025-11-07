Carmen Planas en la décima Gala del Empresario en Mahón: «Diversificar no es decrecer, es crecer mejor»

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha presidio hoy la Gala del Empresario 2025 celebrada en el Teatre Principal de Mahón ante más de 350 personas entre empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil de Baleares.

Entre ellos, la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de CEPYME, Ángela De Miguel; la directora territorial de CaixaBank en Baleares, Mari Cruz Rivera; el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el alcalde de Mahón, Héctor Pons. Planas ha situado a «las empresarias y los empresarios en el centro del progreso social, del crecimiento económico y de la creación de empleo».

El evento, celebrado por primera vez en Menorca en su décima edición tras hacerlo en 2023 en Eivissa, ha contado con la colaboración especial de CaixaBank y el apoyo de Amer, Angel24, Balearia, Construcciones Bartolomé Ramón, Central de Autocares, Coca-Cola, Importmoca, Juan Mora, Grupo Eulen, La Mola, RIU, Urbia Services y Destilerías Xoriguer.

La presidenta de CAEB ha ensalzado la figura del empresario que, «por fin, parece que empieza a recibir el reconocimiento que merece y que fue y es el motivo de la puesta en marcha de esta Gala del Empresario”.

Así, se ha referido al Edelman Trust Barometer de 2025, un informe independiente elaborado por la firma líder de comunicación en el ámbito global, que versa sobre La confianza en las empresas como motor de cambio, que «nos muestra que en Baleares todos los indicadores de confianza hacia las empresas y sus líderes superan a la media española. Casi el 60% de los ciudadanos de Baleares confía en las empresas, frente al 53% de la media nacional».

Más revelador es el dato que sitúa la confianza en mi empleador, que alcanza casi el 80%, casi diez puntos por encima del nivel nacional.

Planas ha recordado que «aunque nos queda camino por recorrer, la figura del empresario empieza a ser reconocida como lo que es: aquel emprendedor que se levanta cada día para generar riqueza y valor, que arriesga sus ahorros -incluso su patrimonio- y crea empleo redundando en el beneficio social y colectivo».

Y que lo hace «alejándonos todo lo posible de la crispación política, de los intereses partidistas, con nuestra bien ganada independencia a lo largo de los 48 años de historia de esta patronal».

La visión positiva del valor del empresario no impide reconocer que «atravesamos una época complicada, con diferente diagnóstico, pero no más difícil que otras ya vividas y felizmente superadas. Estamos en un momento clave de transformación de nuestro modelo económico. Los frutos del crecimiento que generan nuestras empresas deben llegar mejor y ser compatibles con el bienestar de los ciudadanos que residimos en las Islas».

La presidente de CAEB ha afirmado que «nuestra principal industria es el turismo. Vivimos del turismo. Pero turismo no es sólo alojamiento: es industria, es cultura, es gastronomía, es salud, es innovación. Es importante hablar de diversificar nuestro modelo productivo, pero diversificar es hacer más cosas de las que ya hacemos. Y no es dejar de hacer cosas que hacemos para hacer otras. Y, sobre todo, dejar de hacer aquello que hacemos bien y en lo que somos líderes mundiales. Diversificar no es decrecer. Diversificar es crecer… y crecer mejor. Debemos trabajar en resolver algunos problemas que nos permitan seguir generando bienestar a partir nuestra principal industria, el turismo. Pero eso no quita para que tengamos otras ramas de actividad que debemos cuidar, ayudar e impulsar».

Planas ha reclamado «apoyo institucional» para facilitar las inversiones en Baleares porque «contamos con un ecosistema de empresas de innovación que está brillando a nivel internacional. En innovación turística, biomedicina, en redes, en datos, en farmacia, en meteorología, en agricultura. La innovación es una de las vías para solucionar problemas enquistados y que padecemos todos, como la movilidad, la vivienda o el déficit de personal».

La iniciativa privada la que ha de liderar este proceso de transformación. Planas ha recordado que los empresarios “hemos liderado la ley de vivienda, o las propuestas de movilidad, o las iniciativas de apoyo a los autónomos y emprendedores, o a los polígonos industriales como verdaderos laboratorios del cambio”.

Los premiados de la Gala del Empresario 2025 han sido Toni Ballester, de ESTEL Ingeniería y Obras (sostenibilidad); Alberto Morente, de Aquicultura Balear, Grupo Culmarex (innovación y desarrollo) y Piluca Barrau, de Farmacéutica Menorquina (emprendimiento).