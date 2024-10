Carmen Planas: «Reducir la jornada laboral tendrá un coste enorme para las pymes»

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha sido una de las protagonistas clave de la jornada de La Hora de Baleares, organizada por OKDIARIO, que se ha celebrado durante toda la mañana de este jueves en el CaixaFórum de Palma y que analiza el presente y futuro de la comunidad autónoma con distintas mesas de debate y entrevistas.

Entrevistada por el director de OKBALEARES, Miguel Ángel Ariza, Planas ha analizado las perspectivas socioeconómicas de presente y futuro de las Islas y los principales retos empresariales y laborales a los que se enfrentan a medio y largo plazo. Tras diez años al frente de la CAEB, Planas asegura que «es muy enriquecedor y una satisfacción sentirse útil y ser la voz de los empresarios».

Pregunta.- Buenos días. ¿Lista para la gala que CAEB celebra mañana aquí en Baleares?

Respuesta.- Lista para la gala, que además es la novena, y la verdad es que con mucha ilusión, porque la hacemos todos los años, pero este año de una manera más especial porque la hacemos en el Estadio de Son Moix, al aire libre. Tenemos 500 personas confirmadas, o sea, que hemos tenido poder de convocatoria.

P.- ¿Cómo valora esta temporada de verano que estamos terminando?

R.- La valoramos positivamente. Hemos tenido un crecimiento que está por encima de la media nacional y creo que de la europea, que ha sido un 2,8% y creemos que terminaremos el año, rondando el 2,9, con lo cual la temporada ha sido buena. Han venido más turistas y la ocupación también ha sido buena. Lo que pasa que en algunos sectores de actividad que nosotros tenemos en la patronal, como puede ser restauración y comercio, no se han cumplido las expectativas que tenían a principios de año y han facturado menos de lo que ellos pensaban.

P.-En Ibiza alguien incluso me hacía el comentario de que este año no han tenido que reservar mesa en ningún restaurante para ir a cenar, cosa a la que no estábamos acostumbrados.

R.- El problema es que también la restauración ha tenido un incremento de sus gastos, de sus costes, porque ha aumentado el convenio colectivo y luego también la materia prima. Con todo esto, la inflación, la guerra de Ucrania y toda la tensión geopolítica tienen un coste mayor. Y esto les ha afectado. Han tenido que subir precios de una manera moderada, pero la facturación no ha subido tanto como ellos esperaban, con lo cual han subido más los costes que el aumento de facturación que han tenido. La ocupación de hoteles yo creo que ha sido buena y también los turistas, vienen menos días en lugar de estar más tiempo y gastan menos.

P.- ¿Ha venido un tipo de turista con menos poder adquisitivo?

R.- No se puede generalizar, porque en los hoteles de cinco estrellas y todo lo que pueda ser lujo en Baleares, la ocupación ha sido buena. Hemos tenido también un turismo que antes no venía, que era el turismo americano, que tiene un gran poder adquisitivo. Ahora quieren intentar atraer al turismo asiático y brasileño. Este tipo de turismo gasta más y viene con más liquidez. Pero hay turistas que van a sitios como Magaluf o la Playa de Palma, con menos poder adquisitivo y van al hotel y gastan lo indispensable. Y cuando sales por Palma también viene mucha gente de cruceros que sólo se toma un helado o un café. No compran, dice el sector del comercio. No entran en las tiendas tanto como ellos esperaban. Han vendido, pero tenían unas expectativas mucho mejores, pero en general bien. Por tanto, creo que la temporada ha sido positiva porque estamos con un crecimiento económico que está por encima de la media nacional y por encima de la media europea. Hay que apostar, como hicimos siempre, por cambiar volumen por valor, que ya es como un tópico, y apostar por la calidad y remodelar y abrir más al turismo de calidad.

P.- Vamos a cambiar de tercio radicalmente. Estas semanas ha sido polémica la reducción de la jornada laboral que propone la vicepresidenta Yolanda Díaz. La patronal CEOE, por ejemplo, ha manifestado en muchísimas ocasiones que no está por la labor. Imagino que va por la misma línea.

R.- Nosotros estamos en la línea de CEOE y CEPYME. Yo soy vicepresidenta de CEPYME y estoy en el Comité ejecutivo de CEOE. El presidente Garamendi siempre dice que tiene que haber un diálogo social. En este caso no ha habido diálogo, es una imposición y quiere sí o sí las 37,5 horas. Esto supone un coste muy elevado para las empresas, sobre todo para las pymes. En este país el 99,8% son pymes y tenemos datos de la CEPYME, que es la patronal de la pequeña y mediana empresa que esto puede suponer 44.000 millones de euros al año para las pequeñas empresas. Y si calculamos una empresa de cinco a 10 trabajadores o de dos a cinco, le puede suponer casi 1.000 euros más al mes. Y es muy difícil, porque tienes que poner plantillas y estas medidas que nos han dicho de que van a dar bonificaciones si coges otro empleado para poder compensar las horas, no son medidas que sean eficientes para que las empresas puedan asumir estos costes, que sobre todo, para las pymes, va a ser muy difícil de poder asumir.

Y además, nosotros lo que decimos desde CEOE es que se tiene que negociar en cada convenio, porque muchos ya están en 37,5 horas. Yo estoy en sanidad y hace tiempo que tenemos 37,9. Creo que se va reduciendo y dependiendo de dónde estés trabajando, si estás en la UCI o estás en rayos X o estás en urgencias, la jornada laboral es menor. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber diálogo social. Para eso está la negociación colectiva y que luego sea flexible el horario, porque nosotros tenemos el sector servicios aquí en Baleares, y que puedan decir pues un día haces estas horas, mañana haces otras y te las compenso. Que haya una flexibilidad entre el trabajador y el empresario a la hora de poner encima de la mesa qué jornada laboral van a hacer.

P.- ¿Echan de menos un diálogo más directo con el Gobierno? De alguna manera se está palpando una cierta imposición por parte de los ministerios competentes.

R.- Ha habido imposiciones como fue lo del salario mínimo y ahora CEOE está negociando, pero no creo que se llegue a ningún acuerdo. Siempre en una negociación tiene que haber un tira y afloja y se llega a un punto intermedio. Pero que te impongan una jornada sin poder tener flexibilidad, que se negocie en cada convenio, aunque sea poco a poco, que sea gradual, porque CEOE lo que está defendiendo es la supervivencia de las empresas, que al final la empresa es la que crea trabajo y da bienestar a los ciudadanos.

P.- Aprovechando que hemos hablado de esta reducción que pretende el Gobierno imponer sí o sí, sin contar con el apoyo de las patronales, hablemos de la productividad, tanto nacional como balear, estamos hablando de una baja productividad.

R.- Sí, encima esto. No me sé la cifra exactamente, pero la productividad en España es más baja que en Europa y en Baleares todavía más, con lo cual es más difícil el poder asumir reduciendo jornada, buscando nuevos trabajadores, el que pueda ser la empresa más productiva. Además, el empresario tendrá que tener los mismos costes, teniendo menos personal, con lo cual tendrá que suplir estas horas o cerrar o buscar a otra persona y esto es un coste añadido.

P.- ¿En Baleares tenemos alguna cifra?

R.- La verdad es que no me quiero equivocar, pero la productividad ha bajado durante los últimos años muchísimo. En renta per cápita desde el 2020 estamos diez puestos por debajo. Antes estábamos muy por encima y ahora estamos por debajo de lo que es la media europea por la baja productividad que tenemos. Hay que hacer las cosas con los mismos recursos, hacerlo mejor para ser más productivos, incorporar nuevas tecnologías, innovar, adecuar los procesos a lo que estás haciendo. Es una manera de que las empresas puedan aumentar la productividad, pero es un proceso que es a largo plazo, no es de un día para otro.

P.- Hablando de productividad y de empresas, padecemos aquí en Baleares y también en regiones de España, sobre todo turísticas, un problema con la vivienda que afecta a la movilidad, a la falta de personal.

R.- Es un problema grave aquí. Yo creo que también en España, pero Baleares es de las zonas más caras para alquilar una vivienda. Esto hace que los trabajadores no puedan venir. Incluso en el sector sanitario faltan médicos y enfermeras porque no encuentran vivienda. Por ello, muchos hoteles ya tienen residencia para los trabajadores. Y luego está la falta de formación. Esto también hace que la productividad sea baja, porque tenemos unos datos que a lo mejor un 50 o un 48% de los puestos de trabajo no están ocupados por la persona que corresponde por la formación. Por ejemplo, podemos tener a un abogado que está haciendo de camarero o a lo mejor alguien que está ocupando un puesto de dirección sin tener ninguna formación. Con lo cual, para aumentar la productividad tenemos que hacer formación a todos los niveles, tanto de trabajadores como de profesionales y de directivos para ser más competitivos también, retener el talento que tenemos y atraerlo, con lo cual la formación es indispensable. Con esto también estamos trabajando con el Gobierno para ver si podemos tener más FP, la FP dual que puedan estar trabajando y aprendiendo en la empresa y formándose al mismo tiempo. Tenemos que apostar de una manera clara por la formación, la innovación y la digitalización para ser más productivos.

P.- Hablemos del pacto social y político para la sostenibilidad de Baleares. Iniciadas ya las mesas de trabajo, ¿qué opina de este pacto?

R.- Es una iniciativa positiva. Se han creado 12 mesas de trabajo y se tiene que tener un marco en el que todas las mesas digan, aporten lo que ellas puedan, crean que es necesario y luego, a través de este marco, hacer un pacto para llegar a unas conclusiones que sean buenas para todos los residentes y que haya equilibrio entre turismo y residentes. Esto al final repercute en el bienestar de los ciudadanos y es una cosa que también es a largo plazo. Este pacto por la sostenibilidad no será mañana, porque al final tiene que haber unas conclusiones, que cada uno diga lo que piensa, pero que se llegue a un acuerdo, porque no se puede satisfacer a todos. Con lo cual tendrá que haber un equilibrio entre las distintas posiciones y las distintas mesas para llegar a una cosa consensuada. Si no, lo veo difícil.

P.- ¿Tienen esperanza en que se les escuche?

R.-Creo que nos tienen en cuenta y queremos que nos tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque el sector empresarial puede aportar muy positivamente a la hora de este pacto. Creo que es importante que nos tengan en cuenta.

P.- No la puedo dejar marchar sin preguntarle por esta década al frente de la CAEB. ¿Qué siente?

R.- Ha pasado muy rápido. Ha sido muy enriquecedor estar al frente de la patronal, porque siempre vas aprendiendo. Cada día aprendo una cosa nueva y la verdad es que es una satisfacción poderte sentir útil para ser la voz de los empresarios. También he conseguido junto con todo mi equipo el estar presentes en CEOE y CEPYME y que se nos escuche en Madrid. Y si estás en Madrid también puedes aportar también los problemas que tenemos en Baleares. Con lo cual es importante que estemos en CEOE y CEPYME y aquí pues actuamos de lobby defendiendo los intereses de los empresarios delante de la administración, para que ellos puedan tener las mejores condiciones, y que al final, repercuta en el bienestar de todos los ciudadanos de Baleares. Además se me olvida el tiempo. Me siento bien. Estoy igual que al principio física, o intelectual o mentalmente. Me siento igual. Parece que no ha pasado el tiempo. Yo siempre les digo a mis nietas que me gustaría volver a nacer y estar ahí.