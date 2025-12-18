La caja negra confirma que el conductor fugado que mató a un joven en Palma iba a 148 km/h y no frenó

Andrés C.S, el conductor que mató a un joven el pasado mes de octubre y se dio a la fuga tomó la rotonda que conecta Mercapalma con Son Banya a 148 kilómetros por hora. Así lo confirma la caja negra del vehículo, que también ha revelado que el conductor no frenó en ningún momento a pesar de estar aproximándose a una glorieta.

El varón que provocó el siniestro es un residente en el narcopoblado de Son Banya y cuenta múltiples antecedentes penales. En la noche del accidente, se empotró contra un Opel Corsa que circulaba de forma correcta por la vía, y provocó la muerte casi inmediata de un varón de 31 años.

Por su parte, el conductor acabó entregándose, en compañía de su abogada, en la sede de la Policía Local, en el cuartel de San Fernando. El varón aseguró sufrir lagunas de memoria y afirmó desconocer si era él quien conducía el vehículo en el momento del siniestro. Sin embargo, hasta cuatro testigos lo sitúan al volante del Volkswagen Golf R en el instante de la colisión.

La caja negra del coche también ha revelado que, efectivamente, era él que iba al volante. Las marcas del asiento, cinturón y airbag coinciden con las que presentaba el conductor herido.

El golpe fue tan violento que ambos vehículos salieron despedidos fuera de la vía. Los ocupantes del primer vehículo abandonaron el coche y se dieron a la fuga a pie, dejando atrás a la víctima, que quedó atrapado y gravemente herido en el interior de su turismo.

La Policía Local de Palma localizó al copiloto del coche fugado, un español de 27 años. Los agentes lo localizaron en la barriada palmesana de Es Molinar gravemente herido y escupiendo sangre por la boca sin parar.

Cabe recordar que el conductor pasó once días en prisión provisional. Al salir de la cárcel de Palma, tuvo un acalorado recibimiento por parte de sus familiares y amigos, quienes le recibieron con champagne y confeti a las afueras del centro penitenciario de la capital balear. La escena, en la que se pueden ver niños, fue retransmitida en directo a través de redes sociales.