Cae en Palma la estafadora de los hoteles de lujo: recién salida de prisión y con seis nuevas víctimas

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer española acusada de estafa, amenazas y quebrantamiento de condena, tras protagonizar una nueva serie de engaños en varios establecimientos de la Mallorca. La arrestada había salido de prisión recientemente, después de cumplir condena por delitos de la misma naturaleza.

La investigación fue desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos y comenzó semanas atrás, a raíz de las denuncias de diferentes comercios. Los responsables alertaron de que una mujer había realizado transferencias bancarias falsas para pagar bienes y servicios que ya había consumido.

Entre los negocios afectados destacan tres hoteles de cinco estrellas, donde la detenida habría acumulado un fraude de aproximadamente 5.200 euros. También engañó a una tienda de accesorios para animales y a otros establecimientos, sumando una cuantía total cercana a los 6.500 euros en un periodo de 20 días. En uno de los hoteles, el personal retuvo las pertenencias de la mujer al no recibir el pago, momento en el que ella presuntamente amenazó a un trabajador asegurando que su pareja, «muy agresiva», acudiría a recogerlas.

Tras identificarla, los agentes comprobaron que la mujer había cometido estafas similares en diferentes municipios de Mallorca en años anteriores. Además, confirmaron que había reincidido justo después de salir de prisión. Su método consistía en ganarse la confianza de los empleados mediante su apariencia, su forma de expresarse y una imagen de alto poder adquisitivo. Al momento de pagar, alegaba problemas con sus tarjetas y ofrecía realizar una transferencia inmediata, cuando en realidad enviaba operaciones diferidas que nunca se completaban. Con una captura de pantalla mostraba la supuesta confirmación, logrando así que los vendedores aceptaran la operación.

La detenida también incumplió la orden judicial que le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de cualquier establecimiento no alimentario, motivo por el que se suma un delito de quebrantamiento. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, aunque la Policía Nacional no descarta que puedan aparecer más casos en los próximos días.