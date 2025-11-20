Al banquillo los miembros de una banda de ladrones acusada de robar en hoteles y villas de lujo de Ibiza
Los acusados, dos hombres y una mujer, se llevaban dinero y objetos de valor de turistas con alto poder adquisitivo
La Audiencia Provincial de Palma celebra este jueves el juicio contra una banda de ladrones acusada de robar durante los veranos de 2023 y 2024 en villas y hoteles de lujo de Ibiza donde se alojaban turistas con un alto poder adquisitivo.
El grupo estaba formado por dos hombres, encargados de entrar en los establecimientos y llevarse dinero y objetos, y una mujer cuya única función era vigilar en las inmediaciones de los domicilios para que no fueran descubiertos in fraganti.
Los acusados llegaron a entrar hasta en 16 ocasiones en establecimientos hoteleros y villas de lujo en los veranos de 2023 y 2024, momento del año en el que la isla pitiusa concentra más visitantes extranjeros.
Una vez detenidos por la Policía, se practicó un registro en el domicilio en el que residían los tres procesados, donde se encontró un detector de diamantes, unos guantes, una mochila y otros instrumentos para cometer los robos con más facilidad y eficacia.
La Fiscalía pide por todos estos hechos penas que suman 18 años de cárcel e indemnizaciones a las víctimas por el dinero y objetos robados.
Piden 9 años de prisión por traficar con droga en Ibiza
La Audiencia Provincial de Palma también celebra este jueves un juicio contra una hombre y una mujer a los que se le acusa de vender droga en Ibiza.
El escrito de acusación sostiene que los dos procesados se dedicaban a la venta de droga, que almacenaban en el domicilio en el que residían. En el pasado mes de julio, varios agentes accedieron a dicha vivienda porque se estaba produciendo una violenta pelea.
En el inmueble se encontraron una bolsa con pastillas de MDMA y la acusada llevaba una bolsa con cocaína y cannabis. Además, el escrito hace referencia a un registro en el que se encontraron varias cantidades de MDMA, cocaína, ketamina y psilocina, así como más de 30.000 euros y 2.250 dólares.
La Fiscalía pide para cada uno de los acusados una pena de nueve años de prisión y una multa de cerca de 600.000 euros por unos hechos ocurridos desde julio de este año en Ibiza.