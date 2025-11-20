La Audiencia Provincial de Palma celebra este jueves el juicio contra una banda de ladrones acusada de robar durante los veranos de 2023 y 2024 en villas y hoteles de lujo de Ibiza donde se alojaban turistas con un alto poder adquisitivo.

El grupo estaba formado por dos hombres, encargados de entrar en los establecimientos y llevarse dinero y objetos, y una mujer cuya única función era vigilar en las inmediaciones de los domicilios para que no fueran descubiertos in fraganti.

Los acusados llegaron a entrar hasta en 16 ocasiones en establecimientos hoteleros y villas de lujo en los veranos de 2023 y 2024, momento del año en el que la isla pitiusa concentra más visitantes extranjeros.

Una vez detenidos por la Policía, se practicó un registro en el domicilio en el que residían los tres procesados, donde se encontró un detector de diamantes, unos guantes, una mochila y otros instrumentos para cometer los robos con más facilidad y eficacia.

La Fiscalía pide por todos estos hechos penas que suman 18 años de cárcel e indemnizaciones a las víctimas por el dinero y objetos robados.

