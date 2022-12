Una azafata sorprende a los pasajeros de un vuelo Palma-Madrid al más puro estilo Mariah Carey

M. del Valle





La joven llamada Andrea regaló el 24 de diciembre a los viajeros una interpretación magistral del villancico 'All I want for Christmas is you'

Los pasajeros del vuelo 2935 de la compañía Iberia Express que cubría el trayecto Palma-Madrid recibieron una grata sorpresa el pasado 24 de diciembre. Una azafata llamada Andrea no se lo pensó dos veces, cogió el micrófono del avión y en lugar de dar las indicaciones de seguridad habituales, sorprendió a los viajeros interpretando de manera magistral el villancico All I want for Christmas is you en Nochebuena, al más puro estilo Mariah Carey. En un principio el pasaje no sabía muy bien qué estaba sucediendo, pero al percatarse de la actuación de esta joven tripulante de cabina, no dudaron en acompañarla con palmas y agradecerle este inesperado regalo navideño con una gran ovación final. La joven azafata subió el vídeo de la actuación a su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: «Celebrando la Nochebuena con los pasajeros y con mis compañeros TCPs». Enseguida la publicación se llenó de comentarios que ensalzaban su gran voz y el detalle que había tenido con los viajeros de ese vuelo Palma-Madrid en un día tan señalado como el 24 de diciembre. «Qué bien cantas y qué regalo tan bonito para tus pasajeros», rezaba uno de los comentarios. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de •A N D I• (@__andreeaa)