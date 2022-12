A pesar de ser una canción relativamente reciente, ‘All I Want for Christmas Is You’ , lanzada en 1994 por Mariah Carey , es quizás la canción navideña más querida por la gente. La radio, la televisión, los anuncios, los centros comerciales lo transmiten de manera continua durante los días navideños así que seguro que la conoces, pero puede que sólo te sepas el estribillo, por lo que si estás listo para cantarla esta Navidad aquí tienes al completo, la letra de ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey en inglés, y su tradicción al castellano.

La historia de ‘All I want for Christmas is you’

No hay lista de reproducción navideña de fin de año sin el éxito de Mariah Carey; de hecho, se tiene constancia de que aparece en 12 millones de listas de reproducción navideñas. Y es que ‘All I want for Christmas is you’ no nos puede faltar nunca en Navidad. El tono festivo de la canción conquista a todos y no puedes evitar tararearla o escucharla varias veces seguidas.

‘All I want for Christmas is you’ fue lanzada el 1 de noviembre de 1994 y fue el primer single del álbum «Merry Christmas» de Mariah Carey , un álbum que tuvo un éxito arrollador ya que en aquella época Carey era de una de las grandes estrellas del pop, al que le benefició esta primera canción que rápidamente se convirtió en un villancico para la eternidad.

Desde su lanzamiento, la canción ha vendido más de 14 millones de copias, convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos de la historia.

La canción fue escrita por la propia Carey junto con Walter Afanasieff , un compositor y productor discográfico estadounidense. Es un tema con tempo rápido, con influencias pop y R&B.

La historia detrás de la canción es cuanto menos, curiosa. Carey soñaba con una Navidad mágica cuando era niña, pero debido a las escasas posibilidades económicas de su familia, eso quedó solo en un sueño durante varios años. Es precisamente con este sentimiento que compuso este clásico navideño. Sabía que no era fácil mantenerse en la estela de los grandes estándares navideños , escritos en su mayoría entre los años 40 y 50, pero quería ser actual y original, respetando la tradición. Con su registro de cinco octavas ya era un mito del pop, pero aún quería llegar al corazón de la gente con un villancico.

«La idea era crear una pieza uptempo al estilo de las producciones al estilo Phil Spector de los grupos femeninos de los 60. Una melodía navideña graciosa, viva e irónica» explicó en su día la cantante. La pieza nació en verano y Afanasieff no estaba convencido de la validez de la melodía y el arreglo.

«El arreglo fue tan esencial que en su momento no me convenció para nada. Estaba seguro de que aquellos en la industria lo encontrarían extremadamente trivial. Sin embargo, fue precisamente la simplicidad de la melodía lo que hizo que ‘All I want for Christmas is you’ atrajera a todo el mundo y lo convirtió en un gran clásico navideño» explicó el productor.

Letra de ‘All I want for Christmas is you’

«I don’t want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don’t care about the presents

Underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas

Is you, yeah

I don’t want a lot for Christmas

There is just one thing I need

(And I) don’t care about the presents

Underneath the Christmas tree

I don’t need to hang my stocking

There upon the fireplace

Santa Claus won’t make me happy

With a toy on Christmas Day

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

You, baby

Oh, I won’t ask for much this Christmas

I won’t even wish for snow

(And I) I’m just gonna keep on waiting

Underneath the mistletoe

I won’t make a list and send it

To the North Pole for Saint Nick

(I) I won’t even stay awake to

Hear those magic reindeer click

‘Cause I just want you here tonight

Holding on to me so tight

What more can I do?

Oh, baby, all I want for Christmas is you

You, baby

Oh, all the lights are shining

So brightly everywhere (so brightly, baby)

And the sound of children’s laughter

Fills the air

And everyone is singing

I hear those sleigh bells ringing

Santa, won’t you bring me the one I really need?

Won’t you, please, bring my baby to me?

Oh, I don’t want a lot for Christmas

This is all I’m asking for

I just want to see my baby

Standing right outside my door

Oh, I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

Oh, baby, all I want for Christmas

Is you (you, baby)

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby»

La letra en castellano

«No quiero mucho para Navidad

Solo hay una cosa que necesito

No me importan los regalos

Debajo del árbol de Navidad

Solo te quiero para mí sola

Más de lo que podrías saber

Haz que mi deseo se vuelva realidad

Todo lo que quiero para Navidad

Eres tú, sí

No quiero mucho para Navidad

Solo hay una cosa que necesito

Y no me importan los regalos

Debajo del árbol de Navidad

No necesito colgar mi media

Ahí sobre la chimenea

Papá Noel no me hará feliz

Con un juguete el día de Navidad

Solo te quiero para mí sola

Más de lo que podrías saber

Haz que mi deseo se vuelva realidad

Todo lo que quiero para Navidad eres tú

Tú, mi amor

Oh, no voy a pedir mucho esta Navidad

Ni siquiera deseo nieve

Solo voy a seguir esperando

Debajo del muérdago

No haré una lista y la enviaré

Al Polo Norte para San Nicolas

Ni siquiera voy a estar despierto para

Escuchar esos chasquidos mágicos de los renos

Porque solo quiero que estés aquí esta noche

Abrazándome tan fuerte

¿Qué más puedo hacer?

Mi amor, todo lo que quiero para Navidad eres tú

Tú, mi amor

Oh, todas las luces están brillando

Tan brillante en todas partes (tan brillante)

Y el sonido de la risa de los niños

Llena el aire

Y todo el mundo está cantando

Escucho las campanas de trineo sonando

Papá Noel, ¿no me traerás lo único que realmente necesito?

¿No podrías, por favor, traerme a mi amor?

Oh, no quiero mucho para Navidad

Esto es todo lo que estoy pidiendo

Solo quiero ver a mi amor

Parado justo afuera de mi puerta

Oh, solo te quiero para mi sola

Más de lo que podrías saber

Haz que mi deseo se vuelva realidad

Mi amor, todo lo que quiero para Navidad

Eres tú (tú, mi amor)

Todo lo que quiero para Navidad eres tú, mi amor

Todo lo que quiero para Navidad eres tú, mi amor

Todo lo que quiero para Navidad eres tú, mi amor

Todo lo que quiero para Navidad eres tú, mi amor

Todo lo que quiero para Navidad eres tú, mi amor»