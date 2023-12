Mariah Carey ya no es la reina de la Navidad: esta es la canción que la ha superado

El título de la «reina de la Navidad» ha sido de Mariah Carey desde hace varios años. Su clásico All I Want for Christmas Is You ha estado en el número 1 cada Navidad desde hace muchos años. La cantante ha sido un icono navideño desde que lanzó su villancico y nadie había sido capaz de destronarla. Hasta ahora.

Una canción escrita hace más de 60 años ha bajado a Carey de su trono navideño, un cambio inesperado para la cantante, que se encuentra en plena gira navideña llamada Merry Christmas One and All! por Norteamérica. La «reina de la Navidad» del 2023 es Brenda Lee, que le ha arrebatado el número 1 al All I Want for Christmas Is You con su clásico Rockin’ Around The Christmas Tree.

‘Rockin’ Around The Christmas Tree’ by Brenda Lee officially hits #1 on the Billboard Hot 100 for the first time, 65 years after release. pic.twitter.com/ZrnmmHOrpI — Pop Base (@PopBase) December 4, 2023

Los informes han estimado que el nuevo éxito del clásico navideño suma alrededor de 12 millones de reproducciones al día. Esta canción está incluida en el álbum Merry Christmas from Brenda Lee, publicado en 1964. Casi 60 años después ha llegado al número 1. Actualmente, en el Top 50 de Spotify de Estados Unidos, el tema ocupa el número 1, mientras que la cantante de All I Want for Christmas Is You ha bajado al número 3.

La época navideña siempre ha estado marcada por Mariah Carey. Su villancico era la canción navideña por excelencia cada año, sin faltar. En los hogares se reproducían religiosamente todas las navidades. Pero este año, el panorama ha cambiado. Brenda Lee ha llegado a lo más alto en este 2023, algo muy inesperado para la anterior reina de la Navidad.

Brenda Lee reacts to ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ reaching #1 on the Billboard Hot 100 in new video ❤️🎄pic.twitter.com/be5te98DbU — Brenda Lee Charts (@BrendaLeeChart) December 4, 2023

Mariah Carey ha estado envuelta en polémicas últimamente. Desde demandas por supuesto plagio hasta la aparición de nuevos artistas. Ahora, ha perdido la época que era la de más éxito para la estadounidense.