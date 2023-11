Mariah Carey desvela cuál es su canción navideña favorita, y no es ‘All I Want For Christmas Is You’

La cantante Mariah Carey es considerada para algunos como la reina de la Navidad por su clásico All I Want For Christmas Is You, su gran éxito navideño que protagoniza la época Navidad tras Navidad. En una reciente entrevista para el programa de televisión The Jennifer Hudson Show, la neoyorquina confesaba que su canción favorita de Navidad, es, en realidad, otra.

Año tras año, el All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey es la canción más escuchada de la Navidad. «Mi canción navideña favorita de todos los tiempos es la versión de Nat King Cole, The Christmas Song», comentaba la cantante sobre su canción elegida para la Navidad.

Y es que la cantante de 54 años, no solo tiene la canción navideña más escuchada, sino que también su espíritu navideño es muy grande: «No dejo que nadie escuche nada más que música navideña cuando celebro la Navidad».

La canción se lanzó en 1994 y, desde entonces, ha conseguido posicionarse en el top 10 de la lista de Billboard hasta cinco veces. Y no solo eso puesto que, 25 años después de su lanzamiento, el clásico navideño ha alcanzado el número 1 en la lista de ventas. Cada año, Carey vuelve el 1 de noviembre para revivir la Navidad con sus icónicos vídeos dando comienzo a la Navidad tras la noche de Halloween.

La cantante sigue siendo un icono navideño todos los años con su canción que ya es todo un clásico. Además, ahora ha anunciado una nueva gira por América y Canadá llamada Merry Christmas One and All! durante el mes de noviembre y diciembre, que hace que a artista siga compartiendo y reviviendo el espíritu navideño. Carey nunca falta en las listas de canciones navideñas y parece que seguirá siendo así durante mucho tiempo.