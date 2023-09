Mariah Carey manda un mensaje a todos los que ya han empezado a escuchar ‘All I want for Christmas is you’

Sabes que ha llegado la Navidad cuando escuchas su icónico tema. Y es que, aunque fue lanzado hace 23 años, concretamente en 1994, All I want for christmas is you de Mariah Carey se ha convertido en el himno indiscutible de las festividades navideñas en todo el mundo año tras año.

Desde su estreno, el single no solo ha posicionado el nombre de Mariah Carey en lo más alto, sino que también sigue aportando a la artista grandes beneficios económicos y convirtiéndola en la reina de la navidad por excelencia.

Cada vez que llega la Navidad, la canción de Mariah Carey vuelve a batir todos los récords, situándose en el número 1 de los charts, acumulando a día de hoy más 757 millones de visualizaciones en YouTube. No obstante, la artista ha avisado de que aún no es momento de corear su hit, pues cree que todavía es una fecha demasiado temprana.

La cuenta oficial de fans de la intérprete publicó el pasado 1 de septiembre que su himno navideño de 1994 había recibido 316.000 reproducciones, animando a los seguidores de Mariah Carey a no dejar de reproducir la canción un año más.

Esta información llegó a manos de la propia artista estadounidense, que a través de sus redes sociales ha querido mandar un mensaje a todos esos oyentes que no paran de reproducir su single cuando todavía quedan tres meses para que llegue la Navidad.

«¡¡Todavía no!!!! ¡Sin embargo, lo permitiré para mis corderos filipinos! 🐑(Yo no pongas las reglas!)», ha escrito la artista en sus redes sociales, dando a entender que es demasiado pronto para escuchar su hit navideño.

Wind it up! It’s the anniversary of MUSIC BOX! A whopping whole 30 minutes since the album was first released 😉 I’ll never forget creating this record, fully immersing myself in the music that would change my life and connect me with YOU, the lambily, in a way that bonded us… pic.twitter.com/gW8jUz4fpE

— Mariah Carey (@MariahCarey) August 31, 2023