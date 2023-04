Así tiene Marlaska un destacamento de la Guardia Civil en Mallorca: las aguas fecales inundan los baños

La delegación balear de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Manacor, en Mallorca, se encuentra «en una situación alarmante», ya que las aguas fecales se han apoderado de sus instalaciones.

En un comunicado, lamenta que los baños de este lugar ofrecen una «imagen lamentable» debido a las filtraciones de aguas sucias de los pisos superiores. Esto ha provocado la caída del falso techo y que no se puedan utilizar ni el inodoro ni la bañera.

Este colectivo critica que a pesar de esta grave situación, el baño sigue abierto, sin que se haya tomado ninguna medida para solucionar el problema.

«La falta de acción por parte de las autoridades competentes ha permitido que las humedades y la insalubridad se hayan extendido al pasillo y a una oficina de las dependencias del Destacamento de Tráfico, agravando aún más la situación», denuncian desde AUGC de manera contundente. De hecho, recuerdan que el falso techo se cayó el pasado 5 de noviembre y todavía no se ha procedido a su reparación.

Asimismo, exponen que este baño no sólo lo utilizan los trabajadores de este destacamento de la Guardia Civil, sino también el público en general, lo que, a su juicio, aumenta aún más la gravedad de la situación. Por ello, reclaman que se tomen medidas urgentes para atajar esta grave situación, ya que » la salud y la seguridad de todas las personas que utilizan estas instalaciones están en peligro».

«Desde AUGC exigimos a las autoridades competentes que actúen de inmediato para reparar las instalaciones afectadas y garantizar unas condiciones higiénicas y seguras en el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Manacor. No podemos permitir que esta situación siga prolongándose en el tiempo», concluyen.

Hay que recordar que esta asociación ya denunció hace menos de un mes que guardias civiles destinados a Baleares duermen en su coche particular por no poder pagar una vivienda. Este colectivo critica la absoluta inacción de la Administración para solucionar el gravísimo problema de acceso a la vivienda que sufre la población residente y más aún los funcionarios que vienen destinados a esta comunidad autónoma, que no encuentran alojamiento digno a un precio razonable al que puedan hacer frente con sus retribuciones.

AUGC explica que la situación es más grave para los agentes que cubren vacantes con carácter forzoso, sin querer venir a trabajar a Baleares y sin haberlo solicitado, por lo que se ven empujados a un auténtico calvario.