Asalto violento en Llucmajor: dos africanos atacan a una cajera de supermercado para robarle

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos africanos por asaltar un supermercado del Arenal y agredir a una de sus cajeras. La tranquilidad de los vecinos de Llucmajor se vio sacudida el pasado miércoles por la mañana cuando un establecimiento del Arenal fue escenario de un violento robo que terminó con la detención de dos hombres por agentes de la Guardia Civil.

Según fuentes oficiales, los delincuentes, de 39 y 21 años y de origen africano, no dudaron en emplear la violencia contra una de las trabajadoras del establecimiento mientras sustraían varios objetos del local. La víctima, que sufrió agresiones durante el asalto, fue asistida por los servicios sanitarios tras el incidente.

La rápida intervención de las patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Llucmajor fue clave para la resolución del caso. Gracias a la colaboración de un vecino que facilitó la descripción de los autores, los agentes iniciaron batidas por la zona, logrando localizar a los sospechosos poco después.

Al ser interceptados, los hombres intentaron escapar y se deshicieron de los objetos robados lanzándolos a la vía pública, pero la Benemérita logró detenerlos. Las investigaciones revelaron que ambos contaban con antecedentes por delitos similares y además existía una requisitoria de detención pendiente, lo que reforzó la decisión de ponerlos a disposición judicial.

Este incidente ha generado alarma en la comunidad local, que reclama medidas más estrictas para proteger a trabajadores y vecinos frente a la creciente violencia en los robos cometidos en establecimientos comerciales. La Guardia Civil continúa reforzando la vigilancia en la zona para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.