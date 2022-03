Tal y como adelantó OKDIARIO ya es oficial el nombramiento por el Govern balear liderado por la socialista Francina Armengol de Cristóbal Milán Mateu, ex alto cargo del PSOE, para presidir la Oficina Anticorrupción que debe fiscalizar su gestión. De este modo, la presidenta Armengol se blinda ante las posibles denuncias contra el Ejecutivo que preside. Lo hace precisamente ahora cuando está en marcha el Caso Varadero desvelado por este medio donde se investigan dos delitos de corrupción en su Govern, el de prevaricación y el de falsedad de documento público.

En la mañana de este lunes las formaciones que componen el Ejecutivo autonómico, PSOE, independentistas de Més y Unidas Podemos, hicieron pública la decisión, y Milán ocupará esta plaza vacante desde noviembre pasado, tras la dimisión de su antecesor Jaume Far, por las supuestas presiones políticas recibidas desde el gobierno autonómico a la hora de hacer frente a escándalos que afectaban al Ejecutivo autonómico.

Entre otros, la recordada noche de copas de la presidenta balear en el Hat Bar de Palma en plenas restricciones por la pandemia, que no investigó alegando que se trataba de un «conflicto ético» en el que no se podía posicionar, o la polémica sobre la vacunación privilegiada de altos cargos de diferentes administraciones de Baleares gobernadas por el tripartito balear, cuya investigación dilató en el tiempo y que aún no se ha cerrado.

El nombramiento de Milán Mateu garantiza la continuidad de la genuflexión de la presidencia de este organismo frente al tripartito balear dada su trayectoria política siempre ligada a los gobiernos del PSOE en diferentes administraciones locales, autonómicas y nacionales, empezando por el Ayuntamiento de Calvià del que fue gerente y director general en diferentes épocas.

En el Govern balear del socialista Francesc Antich, entre 1999 y 2003, fue director general de presupuestos en una primera etapa, y en una segunda, interventor general en esta misma Administración, entre 2007 y 2011.

Posteriormente, pasó a la dirección general de la Guardia Civil donde fue asesor de Presupuestos e Infraestructuras entre 2006­ y 2007 con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior, y Joan Mesquida, director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ahora era jefe del área Ética Pública, Prevención e Integridad de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción donde aterrizó de la mano de Far del que ha tomado el relevo por decisión del Ejecutivo socialista de Francina Armengol.

De hecho ambos tenían contacto estrecho desde el Ayuntamiento de Calvià donde Far también trabajó cuando Cristóbal Milán era alto cargo bajo la dirección socialista, primero con la exalcaldesa Margarita Nájera, y posteriormente, la pasada legislatura con el actual primer edil del PSOE y portavoz de los socialistas de Baleares, Alfonso Rodríguez.

Oficialmente el Govern justificó su nombramiento «por el hecho de haber formado parte de la Oficina desde 2019, lo que hará que le pueda dar un nuevo impulso desde el conocimiento previo adquirido».