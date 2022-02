El ya exdirector de la Oficina Anticorrupción del Parlament balear, Jaume Far, ha reconocido hoy en su comparecencia en la Cámara balear, que este organismo no investigó la noche de copas de Armengol, cuando la presidenta del Govern fue pillada, en octubre de 2020 en el Hat Bar, saltándose las restricciones vigentes por la Covid.

El exdirector de Anticorrupción ha asegurado, sobre este este particular, que la Oficina no puede abordar lo que ha calificado de «conflictos éticos» porque “es difícil intervenir”.

«Si es ético o no, como director no me puedo posicionar», ha afirmado Far que, tras tomar posesión del cargo en 2017 lo abandonó en noviembre pasado, alegando razones personales para retomar su actividad en la Administración Tributaria de Baleares.

La forma de proceder de este organismo público, fiscalizador de la actividad de los políticos y administraciones de Baleares, contrasta con lo sucedido, por ejemplo en el Reino Unido, donde la Policía de Londres ya ha abierto una investigación sobre las fiestas privadas del primer ministro, Boris Johnson, violando las restricciones impuestas por la normativa Covid.

En Baleares, la presidenta socialista del Govern, no dio jamás explicaciones sobre el particular, y las fuerzas políticas que sostienen su Ejecutivo, independentistas y Podemos, bloquearon la comisión de investigación exigida por la oposición.

La comparecencia de Far en sede parlamentaria sirvió también para constatar, su escasa celeridad en investigar la vacunación ilegal de altos cargos del Gobierno autonómico, apuntando que se trata de una investigación que no está cerrada todavía.

Sobre este particular precisó que, primero, se pidió la lista de todos los vacunados, que tuvo que ser acotada más tarde a la lista de altos cargos, porque la Comunidad Autónoma entendió que «no era proporcional», cambiándose la forma de proceder por motivos técnicos, y no por presiones, aún a riesgo de perder información sobre posible vacunación de personas cercanas a los altos cargos.

Y es que, según Far, su salida del ente público ha estado motivada por motivos estrictamente personales, negando en todo momento que haya sufrido presiones políticas. «No he recibido ninguna y si las hubiera recibido, habría hecho algo», aseguró.

Los grupos de la oposición han hecho hincapié, especialmente, en la cuestión de las presiones, algo que él ha negado en repetidas ocasiones para insistir en las razones «estrictamente personales». Tan solo reconoció que una oficina de control «siempre es incómoda y tiene que ser así» aunque, ha insistido, que nunca se le ha hecho partícipe de esta incomodidad.

Sobre la comparecencia de Far, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Nuria Riera, ha criticado que se haya desdicho ahora de las presiones que hace meses aseguró que había recibido, y que habrían motivado su dimisión.

«A qué Far tenemos que creer, al que en noviembre dijo que había presiones o al de ahora, que ha dicho que no las hubo? ¿Quién miente?», se ha preguntado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Cámara autonómica. Riera ha criticado que no haya respondido a las preguntas que le ha formulado en relación a las contrataciones de emergencias, a las presiones o a la intencionalidad política en relación al informe de la Sindicatura de Cuentas.

«Ha dicho más con sus silencios que con sus palabras y ha demostrado que la Oficina es un paripé», ha concluido Riera.