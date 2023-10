Aguirre: «¿Qué es lo que nos falta? Gol, gol y más gol»

«¿Qué es lo que nos falta? Gol, gol y más gol», dijo Javier Aguirre en la conferencia de prensa posterior al partido que empató a cero el Mallorca con el Getafe. El entrenador mexicano aseguró que su equipo había jugado bien «y no dejamos que el contrario nos chutara ni una sola vez», pero admitió que «si no marcamos sirve de poco». «Espero que pase esta mala racha ante la portería contraria», agregó.

«No encontramos el premio, pero no queda otra que seguir», añadió Aguirre, que recordó que «tuvimos una de Larin que sacó el portero, otra clara de Muriqi, dos más de Jaume y de Dani, pero no entra, el balón no entra». «No hay relación entre lo que hacemos y lo que obtenemos», lamentó.

El mexicano aseguró que «desde la debacle en Girona» se siente «satisfecho» por la forma en la que está jugando el equipo. «Estamos mal en resultados, pero me siento contento, esa es la verdad. Ya entrará el balón algún día, eso es lo que todos esperamos, pero detecto tranquilidad en el entorno y eso es positivo para nosotros», añadió para afirmar después que «no voy a dejar que nadie se venga abajo».

Finalmente Aguirre agradeció el apoyo de la afición «que estuvo de diez» y recordó bromeando que «tenemos jugadores con el culo pelado», por lo que «tengo confianza en que acabaremos marcando más pronto que tarde».