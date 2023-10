0-0. Al Mallorca se le resiste la victoria

Al Mallorca se le resiste la victoria pese a que hace méritos para conseguirla. Si la semana pasada se estrelló contra Remiro, portero de la Real Sociedad, hoy ha sido Soria, el meta del Getafe, el que ha evitado el gol de los de Aguirre en un remate de Larin que parecía predestinado a acabar dentro de la portería. Es el cuarto empate en las últimas cinco jornadas y Son Moix sigue sin ver un triunfo de sus jugadores en lo que llevamos de temporada.

El arranque del partido fue eléctrico, con dos llegadas peligrosas del Getafe y otra del Mallorca que acabó en gol a los tres minutos, aunque lamentablemente había fuera de juego en el centro de Dani Rodríguez que remató a la red a bocajarro Muriqi.

El inicio fue prometedor, pero lamentablemente se trató sólo de un oasis en el desierto porque el juego bronco y las faltas acabaron imponiéndose al fútbol y la tarde se convirtió en un parón continuo ante la anuncia del árbitro. González Fuertes consintió que Djené cometiera una falta tras otra y acabara sacando al Mallorca del partido, que era precisamente lo que pretendía el Getafe.

Valjent, tras un saque de falta botado por Dani Rodríguez y desviado por Samú Costa, fue quien más cerca estuvo del gol, pero su cabezazo salió fuera. Igual que el disparo cruzado desde fuera del área del inglés Mason Greenwood en la jugada siguiente. Fue todo lo que dio de sí una primera parte en la que no hubo ni un solo remate entre los tres palos, y en la que la grada no dejó de silbar evidenciando que no le gustaba lo que estaba viendo, aunque la mayor bronca se la llevó el árbitro por indicar el final sin permitir al Mallorca sacar un córner y sin añadir ni un solo segundo a los 45 minutos iniciales.

No mejoró el arranque del segundo tiempo el final del primero. El Getafe, de hecho, salió mejor que el Mallorca, que necesitó mucho para llegar ante Soria, pero que por fin consiguió sacudirse el dominio adversario y empezó a sacar las uñas. Así, a Muriqi le cayó un balón en el área que no supo rematar. Mejor fue la oportunidad de Jaume Costa a los 54 minutos, pero su disparo se marchó fuera cuando estaba en una gran posición. También lo intentó Abdón a la media vuelta, pero su zurdazo acabó en las manos del portero. Por primera vez el estadio creyó en la posibilidad de la victoria.

Aguirre pensó lo mismo y mandó al campo toda la pólvora que le quedaba en el banquillo. Larin y Amath reemplazaron a Abdón y Antonio Sánchez y el equipo se fue a por el partido ante un Getafe intimidado que estaba totalmente a meced del Mallorca. A los 68 minutos un centro de Dani Rodríguez lo remató el canadiense, pero Soria sacó una mano extraordinaria para cerrarle el camino del gol una vez más.

Amath fue el siguiente en intentarlo a los 81 minutos en una acción individual que se perdió fuera, y que cerró la ventana de oportunidades domésticas para acabar confirmando un 0-0 que conforma más al Getafe que a un Mallorca que deberá afinar su puntería si no quiere tener problemas.

Mallorca: Rajkovic (1), Gio (2), Valjent (1), Nastasic (1), Jaume Costa (1), Mascarell (1), Samú Costa (2), Antonio Sánchez (1), Dani Rodríguez (2), Abdón (1) y Muriqi (1). Larin (1) por Abdón (65′), Amath (2) por Antonio Sánchez (65′), Morlanes (s.c.) por Mascarell (88′), Maffeo (s.c.) por Dani Rodríguez (88′), Lato (s.c.) por Jaume Costa (91′)

Getafe: Soria (2), Iglesias (1), Mitrovic (1), Alderete (2), Diego Rico (1), Maksimovic (1), Djené (1), Carmona (1), Latasa (1), Greenwood (1) y Borja Mayoral (1). Jaime Mata (1) por Latasa (59′), Aleñà (1) por Carmona (70′), Milla (s.c.) por Borja Mayoral (91′), Óscar (s.c.) por Iglesias (91′)

Árbitro: González Fuertes (0). TA Jaime Mata

Incidencias: 15.310 espectadores en Son Moix