La AEMET y Emergencias activan las alarmas por lo que llega a Baleares en horas: no estamos preparados para ello en estas fechas del año cuando aún faltan tres semanas para la entrada oficial del invierno.

A partir del viernes se registrará un descenso de las temperaturas. Según AEMET, la disminución del viento provocará que las temperaturas nocturnas sean más frías durante la noche y primeras horas de la mañana.

Emergencias ha activado el aviso amarillo (índice de gravedad 0) del Plan Meteobal por temperaturas mínimas en Mallorca para este viernes, cuando se prevén temperaturas de hasta -1 grados en el interior y sur de la isla.

La activación del IG-0 responde al aviso amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes en Mallorca, entre las 00.00 y las 8.00 horas.

Bon dia!,🌡️Temperatures mínimes (ºC) d’avui 27-11-25#Mallorca

11 Far de Capdepera

11 Port de Pollença

11 Sóller, Port

11 Pollença

11 Muro

10 Banyalbufar

10 Son Servera

10 C. de Sant Pere

10 Artà

9 Cabrera

9 Manacor

8 Petra

7 Palma, Portopí

7 Portocolomhttps://t.co/PeqaZRNUfM pic.twitter.com/dGZybX3RhI — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 27, 2025

Igualmente, se mantiene la alerta naranja (índice de gravedad 1) del Plan Meteobal en Mallorca y Menorca, ante la previsión de que se puedan producir fenómenos costeros, y la amarilla por viento en Menorca, según ha informado Emergencias en un mensaje en la red social X.

El resto del viernes, las temperaturas diurnas subirán, con máximas de hasta 18 grados, situándose en los valores habituales para esta época del año.

Hoy jueves en Baleares se prevén cielos nubosos en el este del archipiélago con chubascos en Menorca, que podrían afectar ocasionalmente a Mallorca con tendencia a abrirse claros. Asimismo, se esperan cielos poco nubosos en las Pitiusas (Ibiza y Formentera, junto con sus respectivos islotes).