Adiós a los campos blancos de almendros en flor de Mallorca en invierno que en los últimos 30 años han pasado de estar presentes en 65.000 hectáreas a hacerlo en apenas 7.000, y que morirán si están en secano como sucede en la mayoría de los casos, y no se harán nuevas plantaciones porque no son viables económicamente.

«El paisaje de los almendros en flor en enero y febrero se ha acabado como consecuencia del cambio climático. Los almendros en secano que quedan se morirán y no se harán nuevas plantaciones porque no son viables económicamente ni en un contexto de Xylella y de cambio climático».

Así lo ha afirmado este miércoles el jefe de servicio de Agricultura del Govern, Andreu Juan Serra, durante su comparecencia en la Comisión No Permanente de Cambio Climático sobre Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlament.

Entre muchos otros temas, el técnico de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha abordado los planes de reconversión de las explotaciones de almendros en secano, que en los últimos 30 años han pasado de 65.000 hectáreas a apenas 7.000.

Serra ha indicado que, pese a la pérdida de estas explotaciones, las hectáreas que antes ocupaban han sido ganadas por la masa forestal y ha recordado que el Govern otorga ayudas de hasta el 75% para los costes de implantación de las plantaciones en regadío.

A la Xylella, que afecta a los almendros y que durante años obligó a erradicar todos los ejemplares infectados, se le suma la preocupación por otras bacterias que se han detectado recientemente y que tienen especial incidencia sobre los algarrobos y los cítricos, ha apuntado.

Además, ha explicado, el Govern tiene instaladas trampas en puertos y aeropuertos con las que trata de detectar y hacer un seguimiento de cerca de 200 plagas diferentes.

Otro de los asuntos sobre los que ha incidido el jefe de servicio de Agricultura ha sido el cálculo de las dotaciones hídricas que necesita cada tipo de cultivo, un aspecto sobre el que han estado trabajando para plasmarlo en el nuevo plan hidrológico. En la actualidad, ha detallado, Baleares está consumiendo el 56% de los recursos hídricos disponibles y el sector agrario representa el 12% de ese total.

Tomando como referencia el consumo total y no los recursos disponibles, la incidencia del sector agrario se eleva hasta el 22%. En Mallorca es del 24%, en Menorca del 19%, en Ibiza del 6% y en Formentera del 3%, mientras que en Murcia o Andalucía la cifra se puede llegar a disparar hasta el 80%.

El 28% del agua para regadío de Baleares procede de aguas regeneradas y el sector agrario solo usa el 21% del potencial de las mismas, por lo que Juan ha llamado a hacer un mayor y mejor uso de ellas.