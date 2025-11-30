Acepta cuidar un perro por 200 euros en Palma, el animal se escapa y acaba muerto por atropello

Todo empezó con una oferta aparentemente inocente: cuidar a una mascota durante tres días por 200 euros, pero acabó en tragedia. La Policía Nacional detuvo el pasado 10 de noviembre en Palma a tres hombres por un delito de robo con violencia a una mujer que tenía que cuidar al perro de uno de los arrestados, pero acabó falleciendo por atropello.

El 9 de noviembre, la víctima aceptó la petición de quedarse durante tres días con el can de un varón a cambio de 200 euros. Sin embargo, el primer día que la mujer se quedó con el perro, éste se escapó aprovechando que en un momento dado la puerta de la casa estaba abierta. El animal salió a la calle y fue atropellado por un vehículo.

El propietario del perro, uno de los tres detenidos, le reclamó el mismo día de los hechos 500 euros para compensar la pérdida de su mascota. Las exigencias pasaron a amenazas y le dijo que si no le pagaba dicha cantidad le iba a «quemar la casa y el coche». Además, también le dijo que que si no ponía el vehículo a su nombre «lo iba a tirar al mar», en un momento en el que el turismo de la mujer estaba en posesión del presunto autor.

Tras esto, la mujer salió al exterior para comprobar si su choche estaba en correcto estado, momento en el que el varón, junto con otros dos acompañantes, aprovecharon para entrar en el domicilio de la víctima, donde se encontraban unos amigos de la mujer, quienes fueron asaltados y agredidos.

Los ahora arrestados robaron dos relojes, un portátil y diversas joyas de oro.

Una vez conocido lo ocurrido, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional empezó a realizar las gestiones necesarias para conocer el paradero de los tres varones. de origen español, colombiano y camerunés. Al localizaros, se les detuvo como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Los policías nacionales pudieron recuperar los efectos y se devolvieron a la víctima. La investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos.