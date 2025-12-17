2-3. El Baleares llevó al límite al Atlético de Madrid

El Baleares llevó al límite al Atlético de Madrid, que necesitó acudir a las paradas de Musso y a los goles de Griezmann para sobrevivir en la Copa del Rey. El portero argentino, suplente de Oblak, fue decisivo para evitar primero el 1-0 y luego en dos ocasiones el empate a dos, además de pararle un penalti a Tovar, mientras que el delantero francés mostró lo mejor de su repertorio en dos momentos decisivos del partido. El equipo blanquiazul puede salir con la cabeza muy alta. El rojiblanco, en cambio, tiene mucho sobre lo que reflexionar.

Simeone no quiso hacer prisioneros y salió al campo con un once muy reconocible en el que se acumulaban hasta nueve internacionales absolutos -todos menos Galán y Carlos Martín-. Sin embargo la primera ocasión real del partido no fue rojiblanca sino blanquiazul, y muy clara además. porque a los 12 minutos un error de Molina en el despeje dejó a Juanmi solo ante Musso, que sacó su remate con la pierna. Fue una jugada que sin duda pudo haber cambiado por completo el partido, y no fue el único error del delantero balearico.

La acción fue decisiva para el desarrollo del partido porque poco después, a los 16 minutos, Gallagher maniobró con mucha habilidad en el área y su pase lo capturó Griezmann para batir a Juli Rivas. El gol dejó groggy al Atlético Baleares y el Atlético lo aprovechó. A los 20 minutos Molina sacó un centro muy fuerte desde la derecha y en el punto de penalti apareció el italiano Raspadori para cabecear a la red y dejar en silencio a la parroquia balearica.

Sin embargo, lejos de hundirse, el equipo de Luis Blanco resurgió de sus cenizas y demostró que no estaba dispuesto a dejarse avasallar. A los 28 minutos un córner botado desde la izquierda lo prolongó Jaume Tovar en el área para que Gerardo Bonet acabara introduciendo el balón más allá de la línea de gol después del primer rechace de Musso.

El 1-2 devolvió a la vida al Atlético Baleares, que acabó la primera parte en muy buen estado de salud mientras los de Simeone empezaban a mostrar síntomas de flaqueza, sobre todo a balón parado, donde una vez más de evidenció su debililidad. Al final Alejandro Hernández Hernández mandó a los dos equipos al vestuario con un resultado totalmente incierto.

Y tanto que era incierto. En los cinco primeros minutos de la segunda parte el Atlético Baleares tuvo dos mano a mano con Musso, que en ambos casos le cerró el camino al empate primero a Juanmi y luego a Jaume Tovar. Simeone, en el banquillo, empezó a desesperarse porque estaba claro que sobre el terreno de juego no se veía de ninguna forma la diferencia de tres categorías que existe entre ambos equipos.

De nuevo Musso volvió a intervenir ante Tovar a los 61 minutos, y ante la evidencia el Cholo entendió que se había cruzado una línea roja y mandó al campo a Pablo Barrios, a Koke y a Giuliano para poner orden. La respuesta del banquillo doméstico fue inmediata y Miguelito, Axel y Morillo se incorporaron al partido en busca del gol del empate.

El movimiento le salió bien a Simeone. Cuando peor pintaba el partido para el Atlético Galán se fue de su par en la banda y su centro al punto de penalti lo remató en solitario Griezmann para doblar la diferencia rojiblanca y convertir ya la remontada del Atlético Baleares en una verdadera quimera, sobre todo cuando poco más tarde Musso completó su noche de gloria parándole a Jaume Tovar un penalti que él mismo había cometido en su único error del partido. Incluso así los blanquiazules rozaron la épica cuando Keita transformó un segundo penalti cometido por Nico González a los 89 minutos.

Atlético Baleares: Juli Rivas, Alejandro Pérez (Miguelito 64′), Castell, Jaume Pol, Gabri Ramis (Morillo 64′), Gerardo Bonet, Sheriff, Cherta (Keita 73′), Iván Serrano, Juanmi (Axel 64′) y Jaume Tovar (Adri 83′).

Atlético de Madrid: Musso, Molina, Lenglet (Hancko 10′), Le Normand, Galán, Cardoso (Barrios 65′), Gallagher (Giuliano 65′), Carlos Martín (Koke 65′), Almada (Nico González 82′), Griezmann y Raspadori.

Árbitro: Hernández Hernández

Goles: 0-1. Min.16: Griezmann; 0-2. Min.16: Raspadori; 1-2. Min.28: Gerardo Bonet; 1-3. Min.72: Griezmann; 2-3. Min.89; Keita de penalti

Incidencias: Lleno total en el Estadio Balear en partido de 16avos de final de la Copa del Rey.