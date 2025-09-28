2-2. Un punto importante para el Illes Balears en Manzanares

En una disputada primera mitad, el Illes Balears Palma Futsal respondió a un tempranero gol manchego gracias a los tantos de Rivillos y Lin. En la segunda, un inspirado Luan Muller permitió sumar un punto ante un serio Manzanares. Tras este resultado los dos equipos están empatados a ocho puntos en cuarta y quinta posición de la clasificación a dos puntos de los dos líderes, Jimbee Cartagena y Barça.

No habían pasado ni treinta segundos desde el pitido inicial y Juan Emilio ya anotaba el primer gol del encuentro para el Quesos Hidalgo Manzanares. El pívot almeriense castigaba el error del Illes Balears Palma Futsal en la salida de balón. La reacción visitante no tardaría en llegar. Tras una buena conducción, Luan Muller asistía a Mario Rivillos para que subiera el empate al marcador.

Muller, protagonista en ataque, se encargaba de incomodar al Quesos El Hidalgo Manzanares. Las incorporaciones del guardameta incomodaban al conjunto local. Lin y Rivillos firmaron dos buenas ocasiones que no fueron capaces de materializar. Ante el buen momento del Illes Balears Palma Futsal, Juanlu Alonso solicitaba tiempo muerto.

El parón y los ajustes del técnico manchego surgieron efecto y cambiaron la dinámica del encuentro con una triple ocasión: un remate de Khalid que se marchó fuera paseándose sobre la línea de gol, un disparo de Daniel Gabriel que se estrelló en el palo y una gran intervención de Luan Muller que detuvo un potente disparo de Daniel Gabriel.

Antonio Vadillo replicó la jugada: tiempo muerto para ajustar a los suyos. Se igualó de nuevo el partido, con un intercambio de posesiones pero sin oportunidades claras para alterar el marcador. A falta de cinco minutos del final de la primera mitad, aparecieron los más experimentados. Rivillos sacaba de banda, Lin controlaba el balón con el muslo y con un remate extraordinario adelantaba a los mallorquines.

La segunda parte arrancaba con Dennis en la portería balear. Antonio Vadillo buscaba sorprender con una jugada inicial. No salió y Luan Muller relevó a Dennis. Al contrario de lo visto en una primera mitad con pocas faltas, los colegiados tuvieron trabajo para sancionar a Manzanares con dos faltas y a Palma con una.

Luan Muller volvió a ser protagonista con una doble intervención de mucho mérito para evitar el empate manchego. En la siguiente jugada, Daniel Gabriel salió vencedor de su duelo con Luan y anotó el 2-2. Los de Juanlu Alonso supieron prolongar su buen momento con otras dos claras ocasiones. La primera, salvada sobre la línea de gol por Ernesto. La segunda, de nuevo neutralizada por un acertadísimo Luan Muller.

A diez minutos del final, festival de sanciones. Manzanares cometía su quinta falta del encuentro. Palma, su tercera y por la que Carlos Barrón veía la cartulina amarilla. El partido entraba en impás frenético. Cuatro transiciones. Dos para cada equipo. Sin goles. Se imponían las defensas.

David Peña cometió la cuarta falta del Illes Balears Palma Futsal y vió la amarilla. Llegaron las ocasiones del Illes Balears Palma Futsal. Primero, Machado con un disparo al palo. Luego, Ernesto no estuvo acertado y su disparo salió desviado. Antonio Vadillo solicitaba tiempo muerto para dar entrada a Mateus Maia como portero jugador. No estuvo acertado el conjunto mallorquín y no sacó provecho del cinco para cuatro en campo manchego.

En un final de partido tenso, Vadillo y Miguel Llansola vieron la amarilla desde el banquillo. A falta de treinta segundos del final, Juanlu Alonso solicitaba tiempo muerto para preparar el juego de cinco de Manzanares. El técnico local a punto estuvo de salirse con la suya, pero Toni Escribano estuvo errático en el segundo palo. Y con empate (2-2) en el marcador, concluía el partido correspondiente a la cuarta jornada.

Quesos Hidalgo Manzanares: Antonio Navarro, Deivao, Javi Alonso, Raúl Campos y Juan Emilio. También jugaron: Khalid, Humberto, Daniel Gabriel, Toni Escribano y Pablo Roble.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Rivillos, Charuto, Fabinho y Mateus Maia. También jugaron: Ernesto, Lin, Lucão, David Peña, Machado, Alisson y Dennis.

Goles: 1-0, Juan Emilio (min. 1); 1-1, Mario Rivillos (min. 1); 1-2, Lin (min. 15); 2-2, Daniel Gabriel (min. 25).

Árbitros: Darriba Villamor y Ferrero Carballal. Amonestaron con tarjeta amarilla a Charuto, Carlos Barrón, David Peña, Antonio Vadillo y Miquel Llansola, del Illes Balears Palma Futsal.

Pabellón: Manzanares Arena. 1800 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 4 de la Primera División.