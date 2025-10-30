2-0. El Atlético Baleares se gana el derecho de jugar ante un Primera

El Atlético Baleares se ha ganado el derecho de jugar ante un Primera División la próxima eliminatoria de Copa del Rey tras derrotar hoy al Nàstic de Tarragona, que juega en una categoría superior, la Primera FEF, en un verdadero partidazo. Juanmi y Castell fueron los autores de los goles, pero el equipo blanquiazul le brindó a su afición una actuación coral de gran nivel.

Todo comenzó muy pronto, a los cinco minutos, cuando un gran pase de Tovar a Juanmi Durán permitió a éste batir la meta catalana y adelantar a los balearcos, que pudieron doblar su ventaja a los 33 minutos en otro remate de Juanmi que no cogió portería. El propio Tovar, que hizo un gran partido, tuvo la última ocasión del primer acto.

El Nàstic, al que anularon un gol a los 28 minutos por falta previa, puso toda la carne en el asador en la segunda parte, pero el Atlético Baleares se defendió con mucho orden y el entrenador Luis Blanco estuvo particularmente acertado en el primer cambio porque Guillem Castell, que sustituyó a Gerard Bonet, fue precisamente el autor del segundo gol, a los 82 minutos, para acabar desatando la euforia entre el público asistente al choque.

El Atlético Baleares está ahora pendiente del sorteo de copa, que se llevará a cabo el 11 de noviembre en Madrid, aunque ya tiene la certeza de que le corresponderá un rival de Primera División que podría ser el Mallorca. La eliminatoria se celebrará entre el dos y el cuatro de diciembre y con toda seguridad la sede será de nuevo el Estadi Balear.