De tapeo en la Aljafería: una iniciativa para conocer el arte de Goya a través de la gastronomía

Nueve tapas para homenajear a Goya en un espacio idílico: el Palacio de la Aljafería. Cada una ideada por un restaurante aragonés. El genio de Fuentedetodos que está batiendo récord de visitas en este icónico lugar, gracias a la exposición sobre el pintor en las Cortes de Aragón, impulsada desde su presidenta Marta Fernández. La de Vox se ha propuesto abrir la sede del Parlamento aragonés a más público. Y lo está consiguiendo.

Ahora con una iniciativa para disfrutar de un tapeo gratis esta semana y que ha sido bautizada como La tapa entra en palacio, que contará de dos jornadas. El aforo es limitado y las entradas están a la venta en las taquillas de la Aljafería. El jueves es gratis y el viernes, el precio de la entrada es de 12 euros.

«La respuesta que hasta ahora nos han dado los ciudadanos, con una cifra de visitas que supera las 300.000 personas, procedentes de todos los continentes, nos dice que caminamos en el buen sentido», ha destacado Fernández en la presentación de este martes, acompañada por el presidente de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, José María Marteles, la directora general de Innovación y Promoción alimentaria, Amparo Cuéllar, el secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomía y colaborador en las jornadas, Juan Barbacil, y los cocineros de todos los establecimientos que participan en el evento.

En esta ocasión, las Cortes de Aragón han apostado por «realizar una muestra gastronómica centrada en la figura del pintor universal Francisco de Goya, que impulse y complemente el vínculo creado entre el artista y el Palacio». La presidenta ha resaltado «la estrecha vinculación que existe entre la cultura y el buen comer, la gastronomía, y la cultura, con el arte, en este caso, como elemento central».

Arte y gastronomía

El próximo jueves, a las 18:00 horas en la Sala Goya de la Aljafería, arranca las jornadas con una conferencia sobre Goya y gastronomía a cargo de la profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Carmen Abad, bajo el título «Mesa, cava y ramillete de Carlos IV. Un paladar Goyesco».

El día 19 de septiembre, a las 18:30 horas, todos los cocineros que participan en La tapa entra en palacio presentarán, también en la Sala Goya, sus creaciones culinarias, cuya particularidad y atractivo es que cada una de ellas está inspirada en un cuadro de Goya. Será a las 19:00 horas, cuando dará comienzo la degustación, acompañada por vinos de Aragón.

¿Quiénes participan en las tapas de Goya?

Estos son los 9 establecimientos que participan en las tapas en homenaje a Francisco de Goya: