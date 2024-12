Una exposición gourmet de Goya en un palacio deslumbrante: conoce al genio aragonés como nunca antes

Si eres un amante del arte, no te puedes perder la exposición Goya del museo al palacio, que se inaugura en Zaragoza, en uno de los lugares más fascinantes de Aragón, el palacio de la Aljafería, joya patrimonial de la Humanidad.

Esta exposición sobre el genio aragonés no es una iniciativa más, sino la antesala de algo mucho más grande, el bicentenario del artista previsto para 2028.

Zaragoza aspira a liderar la capitalidad mundial de Francisco de Goya, y esta muestra gourmet de más de 60 obras, buscan inspirar a los visitantes a sentir el arte de nuestro genio más universal como nunca antes, en la cuna del mudéjar, antiguo palacio de los Reyes Católicos.

Goya: arte y arquitectura

Los que se acerquen a esta exposición, entenderán la evolución del pintor, pasearán por Zaragoza, viajarán a Francia, Italia, a la Corte. Y se dejarán seducir por la trascendencia católica que impregna sus obras.

El discurso museográfico en esta ocasión está enfocado en hacer entender al visitante que «Goya es Goya porque fue aragonés», en palabras de Pedro Olloqui, director general de Cultura del Gobierno de Aragón. Con este sentimiento se ha tejido esta seleccionada muestra, a fin de reivindicar la cosmovisión del artista de Fuendetodos como parte de la idiosincracia aragonesa que aun hoy se puede palpar en nuestras gentes.

Marta Fernández y la Aljafería

El origen de esta exposición nace de dar solución a un problema, como era el cierre temporal del museo provincial de Zaragoza que se encuentra actualmente en obras. Fue en ese momento cuando la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, propuso traer a Goya al palacio de la Aljafería, en su gran apuesta por convertir la sede de la soberanía popular en un epicentro cultural de la comunidad.

La de Vox junto con su equipo de trabajo integrado cien por cien por mujeres, se pusieron manos a la obra. La responsable de la gestión cultural y patrimonial de La Aljafería, Arrancha Echevarría Torres, junto con el director cultural del Gobierno de Aragón, dieron forma al proyecto hasta materializarse en una exposición única en la historia museográfica de Goya y del propio palacio.

Un museo de Goya

El trabajo coordinado de las instituciones ha dado sus frutos, pero advierten que las mira está puesta en un proyecto mucho más ambicioso. Desde el equipo de organización, aspiran a que esta exposición sea el punto de arranque que logre llevar la colección a un nuevo museo en la plaza del Pilar de Zaragoza, que sea la referencia internacional del artista.

Grabados, retratos…

Hasta entonces, los amantes del genio podrán disfrutar de sus grabados, retratos, estampas y demás obras en un paraje sin igual, donde su arte y la arquitectura logran un equilibrio que cautiva al visitante desde el primer momento.

Respecto a los grabados, el director general de Cultura advierte al visitante que descubrirá el sentido de esta obra para la época: «Los grabados eran libros ilustrados. Un objeto de lujo. Los libros que están expuestos son muy difíciles de encontrar en otros lugares, estos son primeras ediciones».

La exposición se complementará así mismo con obras de otras colecciones ya sean privadas o de otros museos, con la idea de que formen parte de la muestra durante varios meses, con el fin que la exhibición esté viva y vaya aportando novedades a lo largo del tiempo, tal y como ha expuesto la responsable de de la gestión cultural y patrimonial de La Aljafería, Arrancha Echevarría Torres.

Referencia internacional

«Queremos llamar la atención no sólo en Aragón sino en el resto de España, y cautivar a visitantes internacionales, para ampliar nuestro radio de influencia más allá de nuestras fronteras», ha expresado.

Contemplar este patrimonio es, sin duda, una experiencia emocionante que reconocen los propios comisionarios de la exposición, Isidro Aguilera y Marisa Arguis, al expresar el placer y los escalofríos que produce contemplar a Francisco de Goya en una atmósfera tan distinta.

La inauguración de la exposición ha corrido a cargo de la ideóloga, la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, y del presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien le ha felicitado por la iniciativa de acoger la colección del Museo de Zaragoza.

Así que ya lo saben. Tanto si quieren conocer al genio universal como si creen que lo conocen suficiente, no se pierdan esta muestra, pues, como dice el presidente aragonés, «a Goya no sele entiende sin venir a Aragón, y a Aragón no se le entiende sin ver a Goya».