Javier Lambán tendrá una calle en Zaragoza con el apoyo de todos los partidos salvo Vox

Javier Lambán tendrá una calle en Zaragoza con el consenso de todas las formaciones salvo Vox. La iniciativa presentada este jueves por el PSOE para mostrar desde las Cortes su apoyo a la propuesta impulsada desde el Ayuntamiento de Zaragoza ha contado con la mayoría de la Cámara.

De esta forma, las Cortes de Aragón respaldan la solicitud realizada por los socialistas en el Ayuntamiento para que el que fuera uno de los barones del PSOE aragonés más importantes de la historia sea honrado con una calle.

Un homenaje que se puso en marcha a comienzos de este septiembre y que el Consistorio ha confirmado que han abierto un expediente para encontrar una vía apropiada con el que se recuerde «su defensa de España frente al independentismo y los extremismos», como señaló la alcaldesa popular Natalia Chueca.

Ahora bien, la propuesta registrada en las Cortes de Aragón y que ha sido votada este jueves, surge como resarcimiento tras el escándalo que supuso justo hace un mes la negativa de la bancada del PSOE de aplaudir a la memoria del ex presidente de Aragón, tras el anuncio de premiarle a título póstumo con el galardón Gabriel Cisneros por parte del Ejecutivo de Azcón. Un premio que pone en valor aquellas personalidades que han defendido de manera decidida la Constitución Española.

Desde el parlamento aragonés, Vox ha defendido la negativa de su postura considerando que si apoyan la iniciativa «sería hipócrita». «Nuestra posición es siempre en oposición al PSOE. La historia le juzgará», ha añadido. Al respeto de honrar a todos los ex presidentes, los de Vox consideran que «no es necesario», poniendo como hipótesis si «en Aragón un día tuviéramos un Rodríguez Zapatero».

El PP ha trasladado sus felicitaciones al PSOE. El portavoz popular Fernando Ledesma ha aprovechado para señalar que la iniciativa nace de «lavar el cargo de conciencia de no aplaudir», aludiendo al citado premio cuando se puso de manifiesto la tensión real que enfrentó Lambán desde hace años a Fernando Sabés, el cabecilla del PSOE de Huesca que siempre mostró su fanático apoyo a Pedro Sánchez y Pilar Alegría, convertido ahora en el portavoz del grupo socialista en las Cortes de Aragón.

De hecho la moción la ha defendido Darío Villagrasa, uno de los discípulos de Lambán que mayor aprecio sincero ha mostrado siempre al que fuera su maestro. «Es un ejemplo que nos tiene que inspirar cuando tengamos dudas», ha sostenido en su defensa.

Además, desde ahora, las Cortes de Aragón tendrán un protocolo institucional para honrar la memoria de los expresidentes de Aragón fallecidos. En concreto, a través de esta iniciativa, se ha formalizado el «reconocimiento de la figura del ex presidente Javier Lambán como una persona crucial en el desarrollo social y económico de Aragón, impulsor de grandes consensos y acuerdos sociales y políticos y garante del Estado Social y Democrático de Derecho, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Aragón».