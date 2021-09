La agresión homófoba denunciada por un joven en el barrio madrileño de Malasaña ha resultado no ser tal. El denunciante ha reconocido que las lesiones fueron consentidas y fruto de prácticas sadomasoquistas con otras personas. Una falsa agresión que ha propiciado una lluvia de infinitas acusaciones a Vox de fomentar delitos de odio.

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, denunciaba este martes en redes sociales que «cuando la extrema derecha se siente impune crece el odio, se extiende su discurso y actúa con patente de corso. A plena luz del día cometen la más cruel agresión homófoba, que se han vuelto más habituales. Ni equidistancia, ni medias tintas. El discurso del odio no tiene cabida».

Pero todo ha sido mentira. El joven de 20 años participó en una sesión voluntaria de sadomasoquismo en la que le grabaron la palabra «maricón» en el glúteo. No hubo, por tanto, una banda organizada de ocho encapuchados paseándose por Madrid en busca de homosexuales ni delito de odio alguno. La falsa víctima ha acabado derrumbándose y reconociendo ante la Policía que se lo inventó todo.

Así las cosas, y tras la oleada de críticas incriminatorias al partido de Santiago Abascal, Vox Cádiz ha respondido a Kichi: «Y ahora, ¿por dónde vas a meterte la lengua, Kichi? ¿Vas a pedir disculpas después de acusar veladamente a Vox?». Una pregunta, esta última, que tendrá pronta respuesta.

Y ahora ¿por dónde vas a meterte la lengua, @JM_Kichi?¿Vas a pedir disculpas después de acusar veladamente a #VOX? https://t.co/nzBty3Ch51 pic.twitter.com/oK3WcpRTlR — VOX Cádiz (@cadizvox) September 8, 2021

Otro de los actores protagonistas de la izquierda andaluza, el líder de IU en la comunidad, Toni Valero, aprovechó también para despacharse a gusto en redes sociales a raíz de la falsa denuncia: «Se equivoca quien, siendo una persona demócrata, se crea libre de ser agredido físicamente por la ultraderecha. La violencia está creciendo exponencialmente. Es cuestión de tiempo si no se les para los pies».

Se equivoca quien, siendo una persona demócrata, se crea libre de ser agredido físicamente por la ultraderecha. La violencia está creciendo exponencialmente. Es cuestión de tiempo si no se les para los pies. — Toni Valero🔻 (@Toni_Valero) September 6, 2021

En la misma línea se manifestó este martes el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez, quien aseguraba que «por primera vez en mi vida no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios, a según qué horas de la noche. Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad (Madrid). Y no estamos en el peor momento, esto va a ir a más porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio. La semilla ya está sembrada. Ahora está creciendo y lamentablemente no va a parar. Todavía vamos a tener que hablar de más agresiones y a cada cual peor. Porque lo que buscan estos agresores es mayor notoriedad», explicaba en su programa.