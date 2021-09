Jorge Javier Vázquez ha regresado esta semana de sus merecidas vacaciones. Después de estar varias semanas desconectado de su trabajo, ha querido regresar con más fuerza que nunca. Este martes 7 de septiembre regresaba a su papel de presentador de ‘Sálvame’, lugar donde ha querido condenar públicamente la agresión homófoba que ha tenido lugar en Madrid.

El catalán comenzó diciendo lo siguiente: “Yo llegué a Madrid hace 25 años. Juro que jamás, en aquel momento, sentí miedo. Nunca. Para mí la llegada a Madrid fue llegar a una ciudad donde imperaba la libertad, donde podía ser feliz, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos”.

Es entonces cuando se sinceró: “Os quiero confesar algo y lo digo de todo corazón. Creo que ese Madrid ya no existe. Creo que si ya no existe este Madrid entiendo que también en muchos de España esa sensación de libertad se está perdiendo. Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad”. Es más, tiene claro que “por primera vez en mi vida no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios, a según qué horas de la noche”.

Lo que más entristece y enfada a Jorge Javier Vázquez es que “no estamos en el peor momento, esto va a ir a más porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio”. El presentador de ‘Sálvame’ fue más allá: “La semilla ya está sembrada. Ahora está creciendo y queda que crezca con más fuerza. No va a parar, lamentablemente. Todavía vamos a tener que hablar de más agresiones y a cada cual peor. Porque lo que buscan estos agresores son mayor notoriedad”.

Por lo tanto, aprovechó la ocasión para dejar claro que “estamos ante un problema gravísimo que se tiene que parar ya”. Lejos de que todo quede ahí, hizo una petición: “Todos los partidos políticos de este país, sin excepción, deben ponerse las pilas”. Es más, añadió: “Maltratan y matan a las mujeres, maltratan y matan a personas del colectivo LGTBI. No conozco a ningún hombre a que se le haya maltratado y matado por ser heterosexual”.

Lo que Jorge Javier Vázquez quiso dejar claro con este mensaje es que “estamos en un momento muy crítico” y hay que reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Los compañeros de ‘Sálvame’ no dudaron un solo segundo en posicionarse junto al presentador a través de ese mensaje que quiso dar en su programa, aprovechando la enorme visibilidad que tienen tarde tras tarde.