Vox ataca a Podemos por no ir al homenaje de Maya Villalobo: «Les importan los asesinos, no las víctimas»

Podemos e IU han decidido no acudir este viernes a los actos de homenaje en el Ayuntamiento de Sevilla por la sevillana asesinada a manos de Hamás en Israel, Maya Villalobo. Cinco minutos de silencio frente al consistorio en los que Podemos e IU no han estado porque lo consideran «lamentable» por «hacer referencia sólo a las víctimas de Israel y no también a las de Palestina». En la comisión de fiscalización y control celebrada este mismo viernes en Sevilla, Gonzalo García Polavieja, concejal de Vox en el consistorio hispalense, no ha dudado en cargar contra los podemitas por este hecho.

«Quería romper una lanza en favor de la unidad de protocolo de este Ayuntamiento, que nos ha convocado a cinco minutos de silencio por el asesinato en manos de una banda terrorista de una sevillana», ha comenzado esgrimiendo el concejal de Vox Sevilla.

«Los líderes de un grupo terrorista, ¿qué podemos esperar de eso? ¿Qué podemos esperar de un grupo que dice que el pueblo palestino vencerá? Claro que vencerá. Vencerá cuando se desate el yugo que le tiene oprimido el grupo terrorista Hamás, que los gobierna desde hace muchísimos años con puño de hierro», ha continuado Gonzalo García Polavieja, que señalaba: «Ustedes aluden a un bloqueo de Israel a Gaza. Pero, ¿ustedes saben con quién tiene frontera Gaza? Gaza tiene frontera con Egipto. En fin…».

«Hay cosas que me enervan y no tengo más remedio que sacarlas a colación, porque se trata de una sevillana muerta. Como digo muchas veces, a veces importan los asesinos y no las víctimas», ha concluido García Polavieja mirando a los ojos a la bancada podemita en el Ayuntamiento de Sevilla.

Cabe recordar, en este sentido, que Podemos e IU sí han acudido, una hora más tarde, a otro homenaje frente al Ayuntamiento por una víctima de violencia de género.