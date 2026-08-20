Precio de la gasolina hoy 20 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde es más barato repostar hoy en las principales ciudades andaluzas
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¿Cuál es el precio de la gasolina para este jueves 20 de agosto en las principales ciudades andaluzas? Sabemos que en función de dónde se reposte es posible encontrar diferencias que aunque no excesivamente marcadas siempre es importante tener en cuenta ya que puede que nos ahorremos varios euros a la hora de llenar el depósito. Veamos entonces las principales ciudades de esta comunidad, como Sevilla, Cádiz o Málaga y dónde repostar más barato a partir de los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 20 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras donde te va a resultar más barato repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.535 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.549 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.549 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.549 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.549 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.549 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.549 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.554 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.779 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1.779 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.789 €/l.
Diésel
- Ninguno. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.629 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.649 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
Precio de la gasolina hoy 20 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.599 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.604 €/l.
- Autonetoil. Barbate. Calle Juan XXIII, 2. Precio: 1.604 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.608 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.609 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.614 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.729 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.759 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.769 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.839 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: 1.869 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.648 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.659 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.673 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.679 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 20 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga estas son las gasolineras dónde te va a resultar más barato repostar hoy:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.555 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.599 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.609 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.609 €/l.
- Fejama 2022, S.L.. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1.619 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.725 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.725 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.755 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.789 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.790 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.809 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera A-366, calle Castillo, s/n, km 1. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.715 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.728 €/l.
- Ecoárea Santa Amalia. Alhaurín de la Torre. Carretera Cártama-Churriana, km 4,750. Precio: 1.729 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.729 €/l.
- Ecoárea Alhaurín. Alhaurín el Grande. Polígono La Rosa, calle Guadalmedina, 13. Precio: 1.729 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.738 €/l.
- Agla. Villanueva de Algaidas. Avenida del Olivar, 9. Precio: 1.739 €/l.
- Express. Pizarra. Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 20 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar este jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.499 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.538 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.588 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.589 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.595 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida Lonjas, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.599 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.649 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.649 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.766 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.779 €/l.
- E.S. Las Cuevas. Villarrubia. Carretera Palma del Río, km 12,5. Precio: 1.804 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.805 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.809 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.599 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.659 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.697 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.709 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.709 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.725 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.735 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 20 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, las gasolineras más económicas hoy son estas que ahora te dejamos:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.509 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.509 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.509 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.509 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.519 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.529 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.699 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.709 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.729 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.749 €/l.
Diésel
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.649 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.669 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.673 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.684 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.689 €/l.
Si deseas consultar precios en otro momento, te recomendamos entrar en el Geoportal donde podrás ver resultados en forma de lista o también en forma de mapa como este que te mostramos, a modo de ejemplo, de Cádiz: