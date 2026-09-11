Precio de la gasolina hoy 11 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Las mejores gasolineras dónde repostar hoy en Andalucía porque son las más baratas
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Llegamos al viernes y todos aquellos que estén pensado por ejemplo ir a la playa aprovechando que el calor parece que no nos abandona, nada como saber dónde repostar primero. Toma nota entonces porque con los datos que aparecen en la herramienta del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, este es el precio de la gasolina hoy 11 de septiembre, y además te desvelamos dónde están las gasolineras más baratas de algunas de las principales ciudades de Andalucía como Sevilla, Málaga o Cádiz.
Precio de la gasolina hoy 11 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Agrícola Carmonense S.C.A.. Carmona. Carretera de Brenes, km 1,2. Precio: 1.599 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.620 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.635 €/l.
- Ninguno. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.639 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera de El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.645 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.645 €/l.
- Cepsa-La Dehesa S.C.A.. Los Corrales. Polígono Industrial Los Baldíos, s/n. Precio: 1.645 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.647 €/l.
- Libre. Lebrija. Carretera Lebrija-Trebujena A-471, km 34. Precio: 1.648 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge, s/n. Precio: 1.657 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.729 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.859 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.875 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.899 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.909 €/l.
Diésel
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.609 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.619 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.619 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l.
Precio de la gasolina hoy 11 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes según los datos del Geoportal:
Gasolina 95
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,5. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.709 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.709 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.709 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.709 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.719 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.729 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.739 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.839 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.849 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.859 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.899 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.899 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.949 €/l.
- Repsol. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. Precio: 1.959 €/l.
- E.S. La Almoraima. Almoraima. Carretera A-369, km 11. Precio: 1.969 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.979 €/l.
Diésel
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.667 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.687 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.687 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, 9. Precio: 1.697 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 11 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives en Málaga, estas son estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.629 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.638 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.655 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.699 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.719 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.728 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, parcela 1. Precio: 1.734 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.830 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.869 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.879 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.879 €/l.
- Agla La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,9. Precio: 1.889 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.899 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.919 €/l.
- Agla. Yunquera. Calle Castillo, s/n, A-366 km 1. Precio: 1.939 €/l.
- BP San Rafael. Campillos. Carretera Jerez-Cartagena, km 136. Precio: 1.950 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.619 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.639 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Coloso. Torremolinos. Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17. Precio: 1.695 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.698 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.699 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 11 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas que tienes para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.639 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.649 €/l.
- Agla. Belalcázar. Carretera Comarcal 420, km 93,7. Precio: 1.655 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Polígono Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1.658 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.659 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.679 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.689 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.679 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera Córdoba-Palma del Río C-431, km 3,3. Precio: 1.839 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.846 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.854 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.865 €/l.
- E.S. Los Llanos Agla. Zamoranos. Carretera A-333, km 6. Precio: 1.875 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.889 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.638 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.639 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.649 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.679 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.696 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- GEDS. La Rambla. Esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Avia. Montilla. Carretera N-331, km 41. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 11 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Gasolinera El Margen. Cúllar. Carretera A-330 Cúllar-Puebla de Don Fadrique, km 9. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.639 €/l.
- E.S. Petronachil – Los Álamos. Atarfe. Carretera Atarfe-Santa Fe, km 0,5. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.657 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.659 €/l.
- Estación de Servicio Puerta Guadix 292. Guadix. Autovía A-92, km 292,5. Precio: 1.659 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.759 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.839 €/l.
Diésel
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.639 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.639 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.639 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.639 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.655 €/l.
Ahora ya sabemos dónde se encuentran las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas poder hacer tu propia consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y hacer una búsqueda a través del mapa interactivo que aparece como este que te mostramos a modo de ejemplo, y que se ubica en una zona de Sevilla: