El posible indulto por los ERE enciende a Moreno: «La amnistía y ahora esto, ¿de qué sirven los jueces?»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes su «sorpresa» por la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez conceda el indulto al ex presidente de la Junta socialista de Andalucía José Antonio Griñán y a los otros ocho ex altos cargos autonómicos del PSOE condenados por prevaricación y malversación en el caso ERE. «¿De qué sirve la labor de los jueces?», se ha cuestionado, lamentando el «uso maniqueo» que el Ejecutivo hace de las instituciones.

El líder andaluz ha reclamado explicaciones dado que hablamos de unos «hechos muy graves» que los anteriores gobiernos del PSOE andaluz llevaron a cabo en la comunidad, propiciando un desfalco de 680 millones de euros.

En declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), Moreno se ha pronunciado de este modo después de conocerse que el Ministerio de Justicia ha abierto el trámite de las solicitudes de indulto de los condenados a prisión por los ERE, instando a la Audiencia de Sevilla a que entregue los informes de sus peticiones.

«Me sorprende enormemente que en este clima que estamos viviendo de amnistía general y de desigualdad en el ámbito judicial sobre las obligaciones penales que tienen muchos ciudadanos españoles, ahora se añada que políticos indulten a otros políticos», ha denunciado.

«Esto no va bien. Hace falta sensatez y un poquito de rigor en estos planteamientos», ha añadido el presidente de la Junta, que espera escuchar las explicaciones que ofrezca el Gobierno de Sánchez sobre este posible perdón.

Moreno ha apuntado que se siente «sorprendido» por «la falta de disimulo del Gobierno socialista respecto a sus propios aliados y a los propios miembros del partido». «Estamos hablando de hechos muy graves en Andalucía, con un menoscabo para los fondos públicos de los ciudadanos y de los contribuyente. Al final, ¿para qué vale la labor de jueces, fiscales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que investigan, trabajan y ponen pruebas encima de la mesa?», se ha preguntado el líder andaluz.

El también presidente del PP-A ha mostrado su preocupación por el hecho de que las sentencias «no valen» y, al final, los políticos esquivan su obligación de cumplir las penas por los delitos cometidos -prevaricación y malversación de fondos públicos, en este caso-, como también podría ocurrir con los líderes independentistas catalanes detrás del 1-O.

Así las cosas, y en opinión del presidente de la Junta de Andalucía, esta situación está generando un «descrédito de las instituciones, con un uso maniqueo por parte del Gobierno de figuras que son muy excepcionales».

Los andaluces, contra el indulto

Hace un año, los andaluces mostraban su frontal oposición al indulto de Sánchez a Griñán y al resto de altos cargos de la Junta socialista condenados por el caso ERE. El 71% de los encuestados por el Centra rechazaba dicha medida de gracia al ex presidente Griñán, mientras que un 76,1% no aprobaba extender el perdón al resto de implicados.

Recordemos que los ex altos cargos socialistas que han reclamado el indulto son, además de Griñán, el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera (condenado a siete años de cárcel), el también ex consejero de Empleo Antonio Fernández (sentenciado a siete años y once meses de prisión), la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo (seis años), el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo (siete años), el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá (siete años), el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano (seis años y seis meses), el ex director general de Trabajo Juan Márquez (tres años) y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román (seis años). Todos ellos están condenados en firme por el Tribunal Supremo, que el 14 de septiembre de 2022 ratificó la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla.

Eso sí, tres de los ocho permanecen hoy día fuera de prisión: Griñán y Viera por motivos de salud y Márquez por estar suspendida provisionalmente su pena al rebajar el Tribunal Supremo su condena de siete a tres años de cárcel.