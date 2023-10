Sánchez ya tramita el indulto a Griñán y los socialistas condenados por robar 680 millones con los ERE

El Gobierno de Pedro Sánchez en funciones ha iniciado ya el trámite para indultar al ex presidente de la Junta socialista de Andalucía José Antonio Griñán y a otros siete ex altos cargos autonómicos del PSOE condenados por prevaricación y malversación en el caso ERE.

La División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del Ministerio de Justicia de Pilar Llop, ha arrancado la gestión de estos ‘perdones’ solicitando a la Audiencia de Sevilla, tribunal que juzgó el caso, un informe respecto de la petición de indulto de los ocho condenados para llevar a cabo la «tramitación oportuna». La sentencia cifró en 68o millones de euros el desfalco del PSOE-A a los andaluces.

Los ex altos cargos socialistas que han solicitado el indulto son, además de Griñán -que no ha entrado en prisión por su estado de salud-, el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera (condenado a siete años de cárcel), el también ex consejero de Empleo Antonio Fernández (sentenciado a siete años y once meses de prisión), la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo (seis años), el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo (siete años), el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá (siete años), el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano (seis años y seis meses), el ex director general de Trabajo Juan Márquez (tres años) y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román (seis años). Todos ellos están condenados en firme por el Tribunal Supremo, que el el 14 de septiembre de 2022 ratificó la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla.

Contra dicha decisión cabe imponer un recurso de reposición en el plazo de tres días a partir del siguiente a su notificación. En las diligencias de ordenación -fechadas el pasado 28 de septiembre- dictadas por la letrada de la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, se insta a la Audiencia de Sevilla a entregar el informe sobre la petición de indulto de cada uno de los condenados, según ha adelantado ABC. El perdón a los políticos socialistas andaluces que permitieron el robo de 680 millones podría coincidir con la amnistía a los líderes independentistas catalanes detrás del 1-O.