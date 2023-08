Sánchez hace un Código Ético del PSOE a su imagen y semejanza: borra la prohibición de conceder indultos

«Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto a cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves». Esa exigencia figuraba en el Código Ético del Partido Socialista desde 2014. Sin embargo, la nueva versión del documento -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- elimina las referencias a la medida de gracia. Ni rastro de la prohibición que Pedro Sánchez no tuvo reparo en incumplir para satisfacer a sus socios separatistas, y que ahora sobrevuela como cesión a Carles Puigdemont.

El 21 de junio de 2021, Sánchez anunció en un acto en el Liceo, en Barcelona, la excarcelación de Oriol Junqueras y el resto de dirigentes condenados por el 1-O. El socialista justificó la polémica decisión en la necesidad de cimentar «un nuevo proyecto de país» y la «reconciliación». ERC, como Bildu, se reafirmó la pasada legislatura como el socio preferente que ha permitido a Sánchez mantenerse en La Moncloa.

Ahora, la opción de investidura del presidente en funciones pasa por el sí de Junts. Sus condiciones son la amnistía y el referéndum, si bien el indulto para su líder, Carles Puigdemont, también se plantea como concesión. Él lo descarta, elevando el precio de su apoyo a Sánchez y exigiendo la supresión de condenas y sanciones de unos 4.000 independentistas vinculados de una u otra forma al referéndum ilegal. «Si una cosa ha dejado clara es que no busca una solución personal, busca una solución colectiva al conflicto de Cataluña y España», insisten desde su partido.

Antes de las elecciones, el ex presidente catalán prófugo de la Justicia aseguró que «personas del PSOE» le habían ofrecido el indulto si volvía a España y entraba en la cárcel, aunque él rechazó la propuesta. «No me entregaré nunca aunque me ofrezcan un mes en prisión», afirmó en una entrevista en RAC-1. Desde el Gobierno negaron «rotundamente» que eso fuese así, señalando «la absoluta falta de credibilidad de Puigdemont desde hace mucho tiempo». Ahora, Sánchez depende de su voto para ser investido.

Griñán

Pese a lo dispuesto en el anterior Código Ético, el presidente socialista no vio inconveniente en incumplirlo. Tampoco por ello se activó ningún mecanismo de sanción, aunque los estatutos del PSOE recogen expresamente que vulnerar esos principios puede conllevar incluso la expulsión del partido.

Tras concedérselo a los golpistas, Moncloa también abrió la puerta a indultar al ex presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de corrupción de los ERE. No obstante, la Audiencia de Sevilla acordó en junio suspender por un plazo de cinco años la ejecución de la pena impuesta a Griñán debido a la enfermedad que padece, un cáncer de próstata. El ex dirigente socialista se convierte así en el único ex alto cargo de la Junta que no entrará por ahora en prisión tras ser condenado por los ERE, el mayor caso de corrupción en España, con un fraude de 679 millones de euros.