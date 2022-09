Nueva división en el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez por el posible indulto a José Antonio Griñán, el ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía condenado en firme por prevaricación y malversación por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados en el caso de los ERE. Los socialistas abogan por concederle el indulto, mientras que la formación morada lo rechaza: «No está para estos delitos».

«Nosotros pensamos que la prerrogativa del indulto no puede ser utilizada para este tipo de cosas. Somos la fuerza política que más ha trabajado por desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa por corrupción y el indulto está para otro tipo de cosas», ha afirmado el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, este jueves en una entrevista concedida al programa La Hora de La 1 de TVE.

La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, también se ha mostrado en contra de concederle el indulto a Griñán. «Podemos nació para acabar con las peores prácticas del bipartidismo, y ese compromiso no ha cambiado», afirmó este miércoles en una rueda de prensa en el Congreso.

«Ni siquiera se ha producido esa petición de indulto, cuando se produzca lo valoraremos, pero lo que no cambia y permanece es ese compromiso de acabar con las peores prácticas del bipartidismo. Para eso gobernamos (…) Este es un país mejor cuando se destierran esas prácticas», apostilló la ministra de Igualdad sobre esta cuestión.

Otra formación que rechaza el indulto al ex dirigente socialista es ERC, socio del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. El portavoz de la formación separatista en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que «suena bastante mal» que se le pueda conceder el indulto.

«Suena muy mal que alguien involucrado, por acción o por omisión, en este tipo de cosas, sobre todo si hay malversación, tenga este tipo de beneficios», ha señalado Rufián en declaraciones a los periodistas este jueves en los pasillos del Congreso.

La sentencia

Este miércoles, el Tribunal Supremo ratificó la condena de prisión del ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos socialistas por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Se confirmó así la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a Griñán a seis años de cárcel y quince de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada y a nueve años de inhabilitación al también ex presidente de la Junta y del PSOE Manuel Chaves.

El Supremo confirmó que los gobiernos de Chaves y Griñán, que ejercieron el poder en Andalucía durante 23 años de forma ininterrumpida, pusieron en marcha una fórmula ágil para acallar el descontento social y pagar las prejubilaciones de 6.000 empleados víctimas de la crisis industrial que azotó Andalucía a finales de los años noventa. El sistema pretendía eludir los férreos controles de la Intervención General, que anteriormente había puesto reparos al modo de reparto del dinero.

En la sentencia de 1205 páginas, el tribunal expuso una frase contundente que describe el papel que desempeño Griñán en la trama, a quien sólo un indulto exprés del Gobierno le salvaría de entrar desde en la cárcel: «Conocía la ilegalidad en el pago de las ayudas y con su pasividad hizo que la situación se prolongara».

La sentencia de la Audiencia de Sevilla calificó ese sistema de «fraudulento» e «ilegal» porque provocó un «descontrol absoluto» sobre los 680 millones distribuidos con el propósito de garantizar la «paz social».